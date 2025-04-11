УЗ должна выставлять клиентам тариф за услуги, которые они действительно получают, - эксперт

"Грузоотправитель должен оплачивать те услуги, которые непосредственно он использует. Подход, который сегодня декларирует Укрзализныця, когда они берут общий баланс затрат и на его основе формируют тариф противоречит экономической логике. Затраты перевозчика при маршрутных перевозках существенно ниже, чем при работе с повагонными отправлениями. Соответственно, тариф для грузоотправителя должен это учитывать", - подчеркнул Вовк.

Также нужно разбираться с хронической убыточностью пассажирских перевозок, поскольку убытки растут из года в год, а реализации какой-то целенаправленной стратегии в этом направлении пока не просматривается, заметил эксперт.

"Нужно провести четкий баланс расходов, которые осуществляются в пассажирской вертикали. Например, значительная часть пассажиров в частности в пригородном сообщении, ездит вообще без каких-либо проездных документов. Современные системы автоматизированного контроля решают эту проблему, увеличат доходы этого направления, обеспечат справедливый уровень компенсаций за перевозку льготных категорий населения", - считает эксперт.

Кроме того, он напомнил, что в Укрзализныце есть огромная часть инфраструктуры, которая не используется, а прибыльными являются лишь 35% инфраструктуры.

"Возникает вопрос, что делать с той инфраструктурой, которая не пользуется спросом. УЗ имеет потенциал к уменьшению операционных расходов по пути ведущих практик ЕС путем оптимизации неактивной и малодеятельной инфраструктуры. Это миллиарды гривен, и в Укрзализныце постоянно об этом говорят. Но дальше заявлений изменений нет. Поэтому это третий вопрос, который нужно решить. А после того как эти три вопроса будут решены, можно подойти к определению справедливого уровня тарифов - в котором бизнес будет платить за ту услугу, которую он использует, и не будет переплачивать за направления, которые ему не нужны", - говорит Вовк.

Он также выразил убеждение, что вопрос тарифообразования необходимо обсуждать с бизнесом, ведь игнорирование клиентов может навредить экономическому состоянию УЗ.

"Укрзализныця в диалоге с бизнесом приводит только свои аргументы, но не очень склонна прислушиваться к аргументам другой стороны. На практике это приводит к тому, что грузы просто убегают из Укрзализныци на другие модальности, в частности на автомобильный транспорт", - резюмировал Вовк.

Как известно, Укрзализныця предлагает повысить грузовые тарифы на 37%, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента, которые, по оценкам, достигнут в 2024 году 25 миллиардов гривен.