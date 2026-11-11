УЗ потрібна міжнародна підтримка та оптимізація, а не підвищення тарифів: позиція бізнесу

Якими будуть наслідки підвищення тарифів

За даними ЦТС, обсяги вантажних перевезень можуть скоротитися зі 161 млн тонн у 2025 році до 127 млн тонн у 2026-му. На 2027 рік прогноз становить 149 млн тонн.

Нове підвищення тарифів може ще більше скоротити вантажну базу, оскільки багато підприємств уже працюють на межі рентабельності або зупиняються.

Ситуація на промислових підприємствах

Виконавча директорка НАДПУ Ксенія Оринчак повідомила, що для частини підприємств логістика вже становить 40-60% собівартості, а із близько 100 кар'єрів будівельної галузі наразі працюють лише 35.

У феросплавній галузі ситуацію також називають критичною. Представник Запорізького заводу феросплавів Дмитро Міщенко заявив, що підприємство фактично перебуває на межі, тоді як його основні споживачі - АМКР, "Запоріжсталь" і "Дніпросталь", - не працюють.

Читайте також: Металурги попередили про руйнівні наслідки підвищення тарифів УЗ для економіки

У "Метінвесті" розповіли, що Північний та Центральний ГЗК зараз завантажені приблизно на 50%.

Додатковий тиск створює падіння цін на залізну руду приблизно на 30% на тлі зростання витрат на логістику. До того ж, через блокаду морських портів ГЗК "Метінвесту" втратили близько 1,5 млн тонн експорту морем щомісяця - ці обсяги раніше також перевозила "Укрзалізниця" до портів.

Яке рішення пропонує бізнес

Учасники дискусії наголосили, що проблему фінансування залізниці не можна вирішувати лише через подальше підвищення тарифів для промисловості.

Серед альтернатив - залучення міжнародного фінансування, створення партнерських програм зі Світовим банком, ЄБРР та іншими міжнародними інституціями, а також компенсацію частини воєнних втрат за рахунок зовнішніх джерел.



Окремий напрям - внутрішня оптимізація витрат.

Зокрема, йдеться про:

перегляд надлишкової інфраструктури;

перегляд чисельності персоналу;

підвищення механізації;

скорочення перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажного сегмента.

Представники бізнесу закликали державу повернути вантажні тарифи до рівня початку 2026 року, та запровадити мораторій на їх підвищення до завершення воєнного стану.

Адже без відновлення промислового виробництва та вантажної бази нові тарифні підвищення лише поглиблюватимуть проблему: підприємства скорочуватимуть випуск, обсяги перевезень падатимуть, а фінансовий тиск на залізницю зростатиме, зазначають представники бізнесу.