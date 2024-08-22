УЗ має проблеми з корупцією, які необхідно нарешті вирішити, - експерт

"Укрзалізниця" не може зрозуміти простої бізнес-істини: вона працює і функціонує тому, що їй платять за перевезення. Якщо бізнес відмовиться користуватися послугами залізниці і буде користуватися будь-яким іншим транспортом – вона отримає кризу перевезень. Так, змінити перевізника непросто, але по цілій групі товарів цю ситуацію можна уявити, до того ж, розвиватиметься приватний напрям перевезень", - нагадав Омелян.

Він також зауважив, що досі відсутні плани реформи та оптимізації роботи компанії, а також немає інформації, як Укрзалізниця збирається побороти корупцію, яка наразі досягла загрозливих масштабів.

"Укрзалізниця" блискуче справилася під час перших тижнів повномасштабного вторгнення. Але коли ми говоримо про плановий розвиток компанії, тут проблем чимало. Я би зокрема наголосив так само на корупційній складовій, бо, на превеликий жаль, ми тут зрушень не бачимо. Корупційні скандали спалахують з періодичністю мінімум раз у місяць, і це тільки епізоди, які стають доступні публічності, а проблеми системної корупції залишаються. І фактично, коли бізнесу пропонують платити більше за перевезення, це означає, що ми будемо більше втрачати на корупції. А це шлях в нікуди", - резюмував експерт.

Нагадаємо, керівник УЗ Євген Лященко заявив, компанія планує чергове підвищення тарифів, хоча наразі компанія фіксує прибуток у розмірі 3,1 млрд грн.

Водночас, у Асоціації добувних підприємств (НАДПУ) заявили, що підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення матиме вкрай негативні наслідки для добувної промисловості та загалом для обороноздатності України. Натомість, "Укрзалізниця" може знизити тарифи для стимулювання економіки, адже рентабельність вантажних перевезень вже досягла 27%.