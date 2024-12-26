УЗ має прибуток і може не підвищувати тариф на вантажні перевезення, - "Метінвест"

В умовах, коли державні монополії суттєво підвищують тарифи на енергію та перевезення, думати про майбутнє дуже важко, адже бізнес втрачає основні експортні ринки та перейшов у режим виживання.

За словами Водовіза, Метінвест вже зіткнувся зі значним зростанням операційних витрат та зниженням конкурентоспроможності, що призвело до зупинення Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату. Тож зараз стратегія групи полягає у збереженні колективу та підтримці поточних операцій. А додаткове зростання тарифів лише послабить позиції бізнесу.

"Сьогодні в нас зупинений ІнГЗК, це 4 тисячі людей без роботи, для яких ми намагаємося зробити все можливе - працевлаштувати на інших активах, допомогти. Дві причини зупинення активу - високі тарифи на електроенергію та на перевезення залізницею. Ми не дострілюємо по собівартості до наших якірних ринків. І зараз ми бачимо, що "Укрзалізниця" хоче знову підвищити тарифи на 37%. Пропонується майже чотирикратне підвищення тарифу на транспортування газу, а тариф на передачу електрики вже підвищили на 30%. В таких умовах думати про майбутній розвиток дуже важко. Ми увімкнули режим виживання і стараємось якось зберегти те, що маємо", - сказав він.

Голова офісу гендиректора "Метінвесту" додав, що регуляторні органи та державні компанії мають побудувати діалог із бізнесом щодо тарифної політики. Адже бізнес є основним споживачем послуг цих компаній, і їхні рішення впливатимуть на діяльність підприємств та показники української економіки.

"Так, "Укрзалізниця" має свої витрати, багато чого зробила, допомогла з евакуацією. Але треба також дивитися вперед. УЗ останні два роки прибуткова, а ми маємо збитки. В них за 2024 рік близько 6 мільярдів кешу, а в нас немає кешу. Вони не хочуть реструктуризувати свої зобов’язання, а приватному бізнесу треба це робити по бондах і т.д. І, головне, у нас зараз з державними монополістами немає дискусії - ні з НКРЕКП, ні з УЗ, от в чому біда", - зауважив він.

Раніше ОП Укрметалургпром (УМП) також закликало прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра з відновлення Олексія Кулеби не підвищувати тариф на вантажні перевезення "Укрзалізниці": там зауважили, що Міністерство розвитку громад та територій України проводить кулуарні обговорення з УЗ без участі бізнес спільноти, тим часом наслідки підвищення тарифів для економіки України будуть катастрофічні, і загрожують Україні зупинкою стратегічних підприємств та суттєвим скороченням валютної виручки.