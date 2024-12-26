УЗ имеет прибыль и может не повышать тариф на грузовые перевозки, - "Метинвест"

В условиях, когда государственные монополии существенно повышают тарифы на энергию и перевозки, думать о будущем очень трудно, ведь бизнес теряет основные экспортные рынки и перешел в режим выживания.

По словам Водовиза, Метинвест уже столкнулся со значительным ростом операционных расходов и снижением конкурентоспособности, что привело к остановке Ингулецкого горно-обогатительного комбината. Поэтому сейчас стратегия группы заключается в сохранении коллектива и поддержке текущих операций. А дополнительный рост тарифов только ослабит позиции бизнеса.

"Сегодня у нас остановлен ИнГОК, это 4 тысячи человек без работы, для которых мы стараемся сделать все возможное - трудоустроить на других активах, помочь. Две причины остановки актива - высокие тарифы на электроэнергию и на перевозки по железной дороге. Мы не достреливаем по себестоимости до наших якорных рынков. И сейчас мы видим, что "Укрзализныця" хочет снова повысить тарифы на 37%. Предлагается почти четырехкратное повышение тарифа на транспортировку газа, а тариф на передачу электричества уже повысили на 30%. В таких условиях думать о будущем развитии очень трудно. Мы включили режим выживания и стараемся как-то сохранить то, что имеем", - сказал он.

Глава офиса гендиректора "Метинвеста" добавил, что регуляторные органы и государственные компании должны построить диалог с бизнесом по тарифной политике. Ведь бизнес является основным потребителем услуг этих компаний, и их решения будут влиять на деятельность предприятий и показатели украинской экономики.

"Да, "Укрзализныця" имеет свои расходы, многое сделала, помогла с эвакуацией. Но надо также смотреть вперед. УЗ последние два года прибыльная, а мы имеем убытки. У них за 2024 год около 6 миллиардов кэша, а у нас нет кэша. Они не хотят реструктуризировать свои обязательства, а частному бизнесу надо это делать по бондам и т.д. И, главное, у нас сейчас с государственными монополистами нет дискуссии - ни с НКРЭКУ, ни с УЗ, вот в чем беда", - отметил он.

Ранее ОП Укрметаллургпром (УМП) также призвало премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра по восстановлению Алексея Кулебы не повышать тариф на грузовые перевозки "Укрзализныци": там отметили, что Министерство развития общин и территорий Украины проводит кулуарные обсуждения с УЗ без участия бизнес сообщества, тем временем последствия повышения тарифов для экономики Украины будут катастрофические, и угрожают Украине остановкой стратегических предприятий и существенным сокращением валютной выручки.