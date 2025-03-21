УЗ має оптимізувати витрати на пасажирські перевезення, - експерт

"Ситуація надзвичайно нездорова. Великі збитки від пасажирських перевезень перекриваються за рахунок вантажних перевезень десятиріччями, і ми неодноразово звертали увагу на те, що треба вживати заходів і виправляти цю ситуацію. Але, на жаль, як правило, керівництво Укрзалізниці йде шляхом найменшого спротиву. І замість того, щоб займатися кропіткою роботою з оптимізації та насамперед зменшення собівартості пасажирських перевезень, воно намагається покрити ці збитки за рахунок підвищення тарифів на вантажні перевезення. А це шлях в нікуди", - підкреслив Гусак.

Він пояснив, що через підвищення тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниця втрачає вантажі, які переходять на інші види транспорту, тож ситуація стає щоразу складнішою для самого монополіста.

"Кожне підвищення тарифів на вантажі призводить до того, що ще якась частина українських підприємств просто закривається, і вже не відновить роботу після перемоги. І ми продовжуємо спостерігати таку ж негативну тенденцію і зараз. Ми категорично не підтримуємо такий підхід. І вважаємо, що серед інших кроків Укрзалізниця повинна починати зі зменшення збитків на пасажирські і вантажні перевезення", - наголосив він.

Він також зауважив, що якщо приміські перевезення є важливим напрямом та виконують соціальну функцію, держава має допомогти УЗ покрити збитки від цього напряму субвенціями, та надати компанії всебічну підтримку.

"Якщо не можна підвищувати тарифи на приміське сполучення, то має бути субвенція з місцевих бюджетів. Тому що постійні підвищення залізничних тарифів і тягар, які змушені нести українські вантажовідправники, буде ще однією перешкодою на шляху залучення великих іноземних інвестицій в Україну", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37% для того, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту, які, за оцінками, сягнуть у 2024 році 25 мільярдів гривень.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод АрселорМіттал Кривий Ріг попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей. Також бізнес попередив про неминуче зростання цін на товари та послуги, яке ляже на плечі усіх українців.

Раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" є ключовим перевізником для промислових підприємств, тож її рішення щодо тарифної політики безпосередньо впливають на економіку нашої країни.