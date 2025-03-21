УЗ должна оптимизировать расходы на пассажирские перевозки, - эксперт

"Ситуация чрезвычайно нездоровая. Большие убытки от пассажирских перевозок перекрываются за счет грузовых перевозок десятилетиями, и мы неоднократно обращали внимание на то, что надо принимать меры и исправлять эту ситуацию. Но, к сожалению, как правило, руководство Укрзализныци идет по пути наименьшего сопротивления. И вместо того, чтобы заниматься кропотливой работой по оптимизации и прежде всего уменьшению себестоимости пассажирских перевозок, оно пытается покрыть эти убытки за счет повышения тарифов на грузовые перевозки. А это путь в никуда", - подчеркнул Гусак.

Он пояснил, что из-за повышения тарифов на грузовые перевозки Укрзализныця теряет грузы, которые переходят на другие виды транспорта, поэтому ситуация становится каждый раз сложнее для самого монополиста.

"Каждое повышение тарифов на грузы приводит к тому, что еще какая-то часть украинских предприятий просто закрывается, и уже не возобновит работу после победы. И мы продолжаем наблюдать такую же негативную тенденцию и сейчас. Мы категорически не поддерживаем такой подход. И считаем, что среди других шагов Укрзализныця должна начинать с уменьшения убытков на пассажирские и грузовые перевозки", - подчеркнул он.

Он также отметил, что если пригородные перевозки являются важным направлением и выполняют социальную функцию, государство должно помочь УЗ покрыть убытки от этого направления субвенциями, и предоставить компании всестороннюю поддержку.

"Если нельзя повышать тарифы на пригородное сообщение, то должна быть субвенция из местных бюджетов. Потому что постоянные повышения железнодорожных тарифов и бремя, которое вынуждены нести украинские грузоотправители, будет еще одним препятствием на пути привлечения крупных иностранных инвестиций в Украину", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Укрзализныця инициировала повышение грузовых тарифов на 37% для того, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента, которые, по оценкам, достигнут в 2024 году 25 миллиардов гривен.

В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек. Также бизнес предупредил о неизбежном росте цен на товары и услуги, который ляжет на плечи всех украинцев.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" является ключевым перевозчиком для промышленных предприятий, поэтому ее решения по тарифной политике непосредственно влияют на экономику нашей страны.