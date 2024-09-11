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УЗ має більше обговорювати тарифоутворення з бізнесом, - нардеп

Фото: УЗ має більше обговорювати тарифоутворення з бізнесом (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Будь-які зміни вантажних тарифів "Укрзалізниця" має обговорювати зі стейкхолдерами, тобто з бізнесом, навіть в умовах війни. Натомість компанія лишається закритою не тільки для вантажовласників, але й для влади, і не поспішає оприлюднювати цифри діяльності.

Про це заявила перший заступник голови комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

"Зміни тарифів однозначно обговорювати треба за будь-якого стану, і воєнного в тому числі. В цей час треба обговорювати, навпаки, більше - особливо з бізнесом, тому що саме бізнес платить податки і використовує "Укрзалізницю". Точніше, вантажна частина "Укрзалізниці" прибуткова саме завдяки тому, що бізнес платить ці тарифи і користується послугами "Укрзалізниці". Тому це треба робити", - наголосила Клименко. 

Натомість, як каже нардепка, компанія не поспішає виходити в публічну дискусію, у тому числі – оприлюднювати цифри своєї діяльності. 

"Укрзалізниця" закрита не тільки для бізнесу і обговорення тарифів, але і в принципі ми їх не часто бачимо на комітеті - тільки коли у нас виникають глобальні питання. Якщо ви подивитеся, то їх цифри теж не сильно публічні, починаючи з 2021 року. Ми зараз обговорюємо на комітеті, на підкомітеті та робочих групах новий закон про "Укрзалізницю", і там ми з ними спілкуємося. Але їм треба виходити більше і до бізнес-асоціацій, і до бізнесу, який користується, їхніх клієнтів, і обговорювати це в публічній площині. Тому що будь-які закриті домовленості викликають підозри", - резюмувала Клименко. 

Нагадаємо, днями керівник УЗ Євген Лященко заявив, що "Укрзалізниця" закінчила липень-серпень зі збитками 600-700 млн грн і очікує невеликий збиток за підсумками року, тому потребує підвищення тарифів на вантажні перевезення. Перше півріччя компанія закінчила з прибутком у понад 3 млрд. 

Натомість у Європейській Бізнес Асоціації заявили, що "Укрзалізниці" варто зосередитись не на підвищенні тарифів, а на зростанні своєї вантажної бази та скороченні витрат (наприклад, операційних), що значно зросли за останній період.

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Укрзалізниця