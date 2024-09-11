УЗ должна больше обсуждать тарифообразование с бизнесом, - нардеп

"Изменения тарифов однозначно обсуждать надо при любом состоянии, и военного в том числе. В это время надо обсуждать, наоборот, больше - особенно с бизнесом, потому что именно бизнес платит налоги и использует "Укрзализныцю". Точнее, грузовая часть "Укрзализныци" "Прибыльная именно благодаря тому, что бизнес платит эти тарифы и пользуется услугами "Укрзализныци". Поэтому это нужно делать", - подчеркнула Клименко.

Как говорит нардеп, компания не спешит выходить в публичную дискуссию, в том числе – обнародовать цифры своей деятельности.

"Укрзализныця" закрыта не только для бизнеса и обсуждения тарифов, но и в принципе мы их не часто видим на комитете – только когда у нас возникают глобальные вопросы. Если вы посмотрите, то их цифры тоже не сильно публичны, начиная с 2021 года. Мы сейчас обсуждаем на комитете, подкомитете и рабочих группах новый закон об "Укрзализныце", и там мы с ними общаемся. Но им нужно выходить больше и к бизнес-ассоциациям, и к бизнесу, который пользуется, их клиентам, и обсуждать это в публичной плоскости. Потому что любые закрытые договоренности вызывают подозрения", – резюмировала Клименко.

Напомним, на днях руководитель УЗ Евгений Лященко заявил, что "Укрзализныця" закончила июль-август с убытком 600-700 млн грн и ожидает небольшой убыток по итогам года, поэтому нуждается в повышении тарифов на грузовые перевозки. Первое полугодие компания закончила с прибылью более 3 млрд. долларов.

В Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что "Укрзализныци" следует сосредоточиться не на повышении тарифов, а на росте своей грузовой базы и сокращении расходов (например, операционных), которые значительно выросли за последний период.