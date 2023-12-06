УЗ в листопаді рекордно збільшила вантажні перевезення

"Маємо позитивну динаміку і як результат - рекордний показник перевезених вантажів з початку широкомасштабної війни. Важливо, що, крім внутрішніх перевезень, почав зростати й експорт, який є критично необхідним для нашої країни. Завдяки роботі українського морського коридору наростили й експорт зерна", - зазначив голова правління УЗ Євген Лященко.

Згідно з даними, у внутрішньому сполученні "Укрзалізниця" в листопаді 2023 року перевезла 7,3 млн тонн, що на 19% більше листопада минулого року, експортні перевезення зросли на 56,2% - до 6 млн тонн, імпортні - на 35,4% - до 679 тис. тонн, транзитні - у 2,2 раза - до 65,5 тис. тонн.

Лідерами в загальному обсязі перевезень у листопаді 2023 року традиційно стали зернові вантажі, яких було перевезено 3 млн тонн (+13% до листопада 2022 року), мінбудматеріали - 3 млн тонн (+61,8%), руда залізна і марганцева - 3 млн тонн (+2,5 раза), кам’яне вугілля - 2 млн тонн (на 7,7% менше).

Безпосередньо в експортному сполученні лідером стали перевезення стратегічно важливого вантажу - зернових. У листопаді було перевезено на експорт 2,4 млн тонн зерна, що на 13% більше листопада 2022 року та на 40,4% більше жовтня 2023 року.