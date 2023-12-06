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УЗ в ноябре рекордно увеличила грузовые перевозки

Фото: УЗ в ноябре рекордно увеличила грузовые перевозки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

"Укрзализныця" в ноябре 2023 года перевезла 14 млн тонн грузов. Это на 33,8% больше аналогичного периода 2022 года и на 4% больше октября 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ.

"Имеем положительную динамику и как результат - рекордный показатель перевозимых грузов с начала широкомасштабной войны. Важно, что, кроме внутренних перевозок, начал расти и экспорт, который критически необходим для нашей страны. Благодаря работе украинского морского коридора нарастили и экспорт зерна", - отметил председатель правления УЗ Евгений Лященко.

Согласно данным, во внутреннем сообщении "Укрзализныця" в ноябре 2023 года перевезла 7,3 млн тонн, что на 19% больше ноября прошлого года, экспортные перевозки выросли на 56,2% - до 6 млн тонн, импортные - на 35,4 % - до 679 тыс. тонн, транзитные - в 2,2 раза - до 65,5 тыс. тонн.

Лидерами в общем объеме перевозок в ноябре 2023 года традиционно стали зерновые грузы, которых было перевезено 3 млн тонн (+13% к ноябрю 2022 года), минстройматериалы - 3 млн тонн (+61,8%), руда железная и марганцевая - 3 млн тонн (+2,5 раза), каменный уголь - 2 млн тонн (на 7,7% меньше).

Непосредственно в экспортном сообщении лидером стали перевозки стратегически важного груза - зерновых. В ноябре было перевезено на экспорт 2,4 млн тонн зерна, что на 13% больше ноября 2022 года и на 40,4% больше октября 2023 года.

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