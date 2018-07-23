В УЗ констатируют рост прибыли в I квартале 2018

В 2017-2018 годах компания погасила более десяти миллиардов гривен кредитов

По итогам первого квартала 2018 года объем чистой прибыли ПАО "Укрзализныця" составил 274 миллиона гривен, что в два с половиной раза больше, чем за весь прошлый год - 114 миллионов гривен. Об этом сообщил и.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов в интервью РБК-Украина.

По словам Кравцова, за шесть месяцев чистая прибыль УЗ составит более 400 миллионов гривен.

"Мы погасили в 2017-2018 годах более десяти миллиардов гривен кредитов и при этом инвестировали более 13 миллиардов гривен, в первую очередь, в подвижной и тяговый составы", - отметил и.о. главы УЗ.

Отметим, в предыдущие несколько лет УЗ была убыточной компанией - с 2013 года УЗ впервые удалось выйти в прибыль в 2017 году.

За предыдущие три года компания понесла 39,5 миллиарда гривен убытков, что серьезно пошатнуло ее финансовое состояние.

"Сегодня УЗ находится в абсолютно здоровом финансовом положении", - добавил Кравцов.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укразализныця" получила от международного рейтингового агентства S&P Global Ratings повышение долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) до уровня "ССС +".

Ранее компания имела уровень РДЭ "SD" (ограниченный дефолт). Новый уровень "ССС +" означает, что "эмитент испытывает трудности с выплатами по долговым обязательствам и его возможности зависят от благоприятных экономических условий".

Ранее, 25 апреля 2018 года, Кабинет министров Украины одобрил размещение облигаций ПАО "Укрзализныця" на 2 млрд гривен.

Таким образом, предусматривается привлечение средств на сумму 2 млрд гривен путем выпуска облигаций на внутреннем рынке, который обеспечит устойчивое финансовое функционирование отрасли, поскольку будет способствовать улучшению структуры кредитного портфеля.