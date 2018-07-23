В УЗ констатують зростання прибутку в I кварталі 2018

В 2017-2018 роках компанія погасила більше десяти мільярдів гривень кредитів

За підсумками першого кварталу 2018 року обсяг чистого прибутку ПАТ "Укрзалізниця" склав 274 мільйони гривень, що у два з половиною рази більше, ніж за весь минулий рік - 114 мільйонів гривень. Про це повідомив в. о. голови правління УЗ Євген Кравцов інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Кравцова, за шість місяців чистий прибуток УЗ складе більше 400 мільйонів гривень.

"Ми погасили в 2017-2018 роках більше десяти мільярдів гривень кредитів і при цьому інвестували понад 13 мільярдів гривень, в першу чергу, в пересувний і тяговий склад", - зазначив в. о. голови УЗ.

Відзначимо, в попередні кілька років УЗ була збитковою компанією - з 2013 року УЗ вперше вдалося вийти в прибуток в 2017 році.

За попередні три роки компанія зазнала 39,5 мільярда гривень збитків, що серйозно похитнуло її фінансовий стан.

"Сьогодні УЗ знаходиться в абсолютно здоровому фінансовому становищі", - додав Кравцов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" отримала від міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings підвищення довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) до рівня "ССС +".

Раніше компанія мала рівень РДЕ "SD" (обмежений дефолт). Новий рівень "ССС +" означає, що "емітент зазнає труднощі з виплатами за борговими зобов'язаннями і його можливості залежать від сприятливих економічних умов".

Раніше, 25 квітня 2018 року, Кабінет міністрів України схвалив розміщення облігацій ПАТ "Укрзалізниця" на 2 млрд гривень.

Таким чином, передбачається залучення коштів на суму 2 млрд гривень шляхом випуску облігацій на внутрішньому ринку, який забезпечить сталий фінансове функціонування галузі, оскільки буде сприяти поліпшенню структури кредитного портфеля.