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УЗ до кінця року запустить онлайн-продаж квитків до Відня, буде і новий поїзд

Фото: член правління УЗ, керівник пасажирського напрямку Олександр Перцовський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

"Укрзалізниця" планує запустили онлайн продаж квитків на прямий поїзд до Відня до кінця 2023 року. Також з'явиться новий потяг Чоп-Відень.

Про це розповів член правління "Укрзалізниці", керівник пасажирського напрямку Олександр Перцовський під час презентації УЗ, повідомляє РБК-Україна.

"Чоп стає потужним хабом. Чоп-Відень - це поїзд, який буде в нашому сполученні пов'язаний і з Києвом і зі Львовом", - сказав Перцовський.

Він розповів, що станом на сьогодні вся пропозиція на Відень і Будапешт - це всього два вагони у 60 місць.

"Це третій-четвертий за популярністю взагалі напрямок. Тут ми принаймні 100-150 місць даємо і є можливість збільшувати", - додав член правління УЗ.

За його словами у новому поїзді буде нормальний рухомий склад, який раніше курсував з Австрії до Румунії,

"Ми його відвоювали. Ставимо його на Чоп. Він стикується і зі Львовом, і з Києвом", - додав Перцовський.

Окрім того, в "Укрзалізниці" анонсували запуск онлайн-продажу квитків на поїзд до Відня.

"І ще скажу анонс, цього довго чекали, у нас Відень лишається останнім бастіоном недіджитальності. Ми до кінця року сподіваємось буде онлайн продаж всіх квитків: і цих, і квитків на прямий поїзд", - повідомив керівник пасажирського напрямку УЗ.

Нагадаємо, на початку жовтня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на новий поїзд із Рава-Руської у Львівській області до Варшави. Цей маршрут має розвантажити прикордонні пункти пропуску.

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