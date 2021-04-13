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"Укрзализныця" отменила часть рейсов на западную Украину: названа причина

Автор: Андрей Василюк

Укрзализныця внесла ряд изменений в расписание движения поездов дальнего сообщения. В частности, было отменено несколько рейсов в Западную Украину и запланированы дополнительные рейсы перед летним сезоном, назначение которых будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Уже добавлены в расписание поезда № 77/78 Харьков - Мариуполь, № 119/120 Львов - Запорожье, № 719/720 Харьков - Киев, а также увеличена периодичность курсирования поезда № 19/20 Попасная - Киев (по четным дням недели).

В то же время в связи с низким спросом на перевозки во время карантина, Укрзализныцей принято решение временно отменить несколько рейсов в Западную Украину:

  • с 13 апреля - № 29/30 Киев - Ужгород (курсировало 6 вагонов из 9 вагонов, населенность на 11-25 апреля – 2%);
  • с 13 апреля - № 5/6 Ужгород - Херсон (6 вагонов из 10, населенность с 11 по 25 апреля - менее 1%);
  • с 14 апреля - № 243/244 Киев - Рахов (11 вагонов с 18, населенность с 11 по 25 апреля - 7%)

"Подчеркиваем, что Укрзализныця мониторит пассажиропоток на ежедневной основе и готова мгновенно восстанавливать рейсы в качестве повышения спроса на уже существующие альтернативные маршруты, а также добавлять поезда к майским праздникам и летнему туристическому сезону", - заявили в УЗ.

Также там указали на широкий выбор альтернативных рейсов, в том числе до 15 поездов в день различного класса во львовском направлении, и напомнили, что в случае отмены рейса пассажиру возвращается полная стоимость билета.

Кроме этого, Укрзализныця возобновила курсирование ряда поездов дальнего следования в Закарпатскую область в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Вместе с тем из-за экономической необоснованности с текущей недели изменяется периодичность курсирования поездов:

  • № 773/774 Киев - Шостка: три раза в неделю (вместо 5 раз в неделю) из Киева и Шостки по 5, 6, 7 дням недели;
  • № 781/782 Киев - Черкассы: три раза в неделю (вместо 5 раз в неделю) из Киева и Черкасс по 5, 6, 7 дням недели.

Напомним, в конце прошлой недели "Укрзализныця" возобновила продажу билетов на поезда в Ивано-Франковской области после выхода из "красной зоны" карантина. Запрет на продажу билетов здесь действовал с 26 февраля.

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