"Укрзалізниця" скасувала частину рейсів на західну Україну: названо причину

Вже додані до розкладу поїзди № 77/78 Харків - Маріуполь, № 119/120 Львів - Запоріжжя, № 719/720 Харків - Київ, а також збільшено періодичність курсування поїзда № 19/20 Попасна - Київ (по парних днях тижня).

Водночас у зв’язку з низьким попитом на перевезення під час карантину, Укрзалізницею прийнято рішення тимчасово скасувати кілька рейсів до Західної України:

з 13 квітня - № 29/30 Київ - Ужгород (курсувало 6 вагонів з 9 вагонів, населеність на 11–25 квітня – 2%);

з 13 квітня - № 5/6 Ужгород - Херсон, (6 вагонів з 10, населеність з 11 по 25 квітня - менш як 1%);

з 14 квітня - № 243/244 Київ - Рахів, (11 вагонів з 18, населеність з 11 по 25 квітня - 7%).

"Підкреслюємо, що Укрзалізниця моніторить пасажиропотік на щоденній основі і готова миттєво відновлювати рейси у якості підвищення попиту на вже існуючі альтернативні маршрути, а також додавати поїзди до травневих свят та літнього туристичного сезону", - заявили в УЗ.

Також там відзначили широкий вибір альтернативних рейсів, зокрема до 15 поїздів на день різного класу у львівському напрямку, та нагадали, що у випадку скасування рейсу пасажирові повертається повна вартість квитка.

Крім цього, Укрзалізниця відновила курсування низки поїздів далекого сполучення до Закарпатської області у зв’язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації.

Разом з тим, через економічну необґрунтованість з поточного тижня змінюється періодичність курсування поїздів: