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УЗ изменит маршрут нескольких поездов под Кривым Рогом: в чем причина

Автор: Артем Горовенко

В ноябре под Кривым Рогом изменят маршрут двух поездов дальнего следования. Они будут идти в объезд Знаменки и Александрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Сообщается, что в связи с проведением ремонтных работ на путях перегона Роковатая - Саксагань участка Кривой Рог - Пятихатки в ноябре меняется маршрут следования поездов:

  • № 120/119 Львов - Запорожье будет курсировать 1, 2 и 3 ноября через станцию ​​Долинская. Поезд не будет заходить на станции Знаменка, Користовка, Александрия и Роковатая;
  • № 76/75 Киев - Кривой Рог отправлением из Кривого Рога и обратно 2 и 3 ноября и будет следовать измененным маршрутом через станцию Долинская. Поезд не будет заходить на станции Знаменка, Користовка, Александрия и Роковатая.
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УкрзализныцяКривой Рог