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УЗ змінить маршрут кількох поїздів під Кривим Рогом: у чому причина

Автор: Артем Горовенко

У листопаді під Кривим Рогом змінять маршрут двох поїздів далекого прямування. Вони йтимуть в об'їзд Знам'янки та Олександрії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Повідомляється, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на коліях перегону Рокувата - Саксагань ділянки Кривий Ріг - П'ятихатки в листопаді змінюється маршрут прямування поїздів:

  • № 120/119 Львів - Запоріжжя курсуватиме 1, 2 та 3 листопада через станцію Долинська. Поїзд не заходитиме на станції Знам'янка, Користівка, Олександрія та Рокувата;
  • № 76/75 Київ - Кривий Ріг відправленням з Кривого Рогу і назад 2 і 3 листопада і буде слідувати зміненим маршрутом через станцію Долинська. Поїзд не заходитиме на станції Знам'янка, Користівка, Олександрія та Рокувата.
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УкрзалізницяКривий Ріг