УЗ может изменить график движения поездов из-за комендантского часа в Киеве

Движение пассажирских поездов может быть изменено из-за введения усиленного комендантского часа в Киеве . Он будет действовать с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" .

Так, вход в вокзалы Киев-Пассажирский и Дарница, а также посадка на пассажирские поезда в Киеве будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, которые попали на вокзал заранее.

При этом может быть ограничен выход с вокзала полицией из соображений безопасности.

Кроме того, не будет курсировать электричка Святошин-Дарница.

"Пригородные поезда будут курсировать, прежде всего, для транспортировки работников критически важных индустрий, в частности железнодорожников", - говорится в сообщении.