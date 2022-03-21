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УЗ может изменить график движения поездов из-за комендантского часа в Киеве

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Киев, Понедельник 21 марта 2022 12:10
УЗ может изменить график движения поездов из-за комендантского часа в Киеве Фото: УЗ может изменить график движения поездов из-за комендантского часа в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Движение пассажирских поездов может быть изменено из-за введения усиленного комендантского часа в Киеве. Он будет действовать с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Так, вход в вокзалы Киев-Пассажирский и Дарница, а также посадка на пассажирские поезда в Киеве будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, которые попали на вокзал заранее.

При этом может быть ограничен выход с вокзала полицией из соображений безопасности.

Кроме того, не будет курсировать электричка Святошин-Дарница.

"Пригородные поезда будут курсировать, прежде всего, для транспортировки работников критически важных индустрий, в частности железнодорожников", - говорится в сообщении.

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