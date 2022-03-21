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УЗ може змінити графік руху поїздів через комендантську годину в Києві

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Київ, Понеділок 21 березня 2022 12:10
УЗ може змінити графік руху поїздів через комендантську годину в Києві Фото: УЗ може змінити графік руху поїздів через комендантську годину в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Рух пасажирських поїздів може бути змінено через введення посиленої комендантської години в Києві. Він діятиме з 20:00 21 березня до 7: 00 23 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Так, вхід в вокзали Київ-Пасажирський і Дарниця, а також посадка на пасажирські поїзди в Києві будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал заздалегідь.

При цьому може бути обмежений вихід з вокзалу поліцією з міркувань безпеки.

Крім того, не курсуватиме електричка Святошин-Дарниця.

"Приміські поїзди курсуватимуть, перш за все, для транспортування працівників критично важливих індустрій, зокрема залізничників", - йдеться в повідомленні.

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