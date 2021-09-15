УЗ использует свое монопольное положение, повышая тарифы на перевозки, - эксперт

"Это скорее конъюнктурное решение, политическое. Человек (Александр Камышин - и.о. главы правления УЗ, - ред.) только пришел в должность, и тут же сказал про повышение тарифов. Сделал самое плохое на старте, для того чтобы потом разобраться", - сказал Криворучко.

Он пояснил: бизнес никогда не выступал против повышения тарифов. Но бизнес вправе рассчитывать на улучшение качества предоставляемых услуг, если повышаются тарифы, но этого не происходит. При этом бизнес вынужден платить, поскольку компания является монополистом.

"Укрзализныця" систематически, используя свое монопольное положение, диктует условия и не сильно прислушивается к игрокам рынка", - подчеркнул Криворучко.

Кроме того, он отметил: дополнительные средства, полученные от повышения тарифов, УЗ не инвестирует в обновление подвижного состава и инфраструктуры, которая находится в критическом состоянии.

"Повышение тарифов - неэффективная мера, пока "Укрзализныця" работает по старым принципам. То есть, по сути получается как? Когда у меня не хватает денег, я повышаю стоимость услуги, от которой никто не может отказаться. Понимаете? Это категорически не рыночный механизм. Если эти деньги уйдут на зарплату или уйдут не на повышение качества услуги, а уйдут на проедание - то это тупик", - объяснил Криворучко.

