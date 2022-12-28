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УЗ готується до новорічних свят: додає новий рейс та більше вагонів

Ілюстративне фото: УЗ додає новий рейс на свята (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

"Укрзалізниця" розпочала підготовку у піковому періоді перевезень, що спостерігається на новорічні свята. Зокрема, буде додано додатковий рейс з Києва до Тернополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ у Telegram.

Як зазначають у компанії, вони додають більше вагонів на всіх найбільш ажіотажних напрямках. Наприклад, поїзд 12/11 Одеса-Львів поповнюють прямо зараз. Сьогодні, 28 грудня, з 17:00 до 18:00 українцям запропонують 3200 додаткових місць на півтори сотні рейсів 29 грудня та 4400 місць на 30 грудня.

Також в УЗ додають, що додатковий поїзд Інтерсіті 747/748 Київ-Тернопіль курсуватиме з 29 грудня по 7 січня. Він вирушатиме зі столиці о 16:13, з Вінниці о 18:52, з Хмельницького о 21:00 та прибуватиме до Тернополя о 22:48. Зворотне відправлення з 30 грудня по 8 січня о 06:18 із прибуттям до Хмельницького о 07:48, до Вінниці о 09:39, до Києва о 12:15.

Також українцям нагадали, що УЗ має "Буковельський експрес" зі Львова та "Лижний експрес" до Славська спеціально для туристів, які хочуть відпочити в горах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" призначила низку додаткових поїздів на новорічні свята до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців, а також до Кривого Рогу.

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