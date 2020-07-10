УЗ готова полностью возобновить пассажирское сообщение в августе

"Укрзализныця" готова полностью возобновить пассажирское железнодорожное сообщение уже в августе. Для этого необходимо улучшение эпидемической ситуации в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба "Укразилзныци".

По словам исполняющего обязанности главы правления УЗ Ивана Юрика, сейчас уже восстановлено движение трети поездов дальнего следования и электричек.

"Сейчас в Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний коронавирусом пойдет на спад, и мы сможем полноценно восстановить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе", - сказал Юрик.

Также он отметил, что в ближайшее время на Киевском железнодорожном вокзале будут инфракрасные системы скрининга температуры. Позже такие системы могут быть установлены и на вокзале во Львове.

Напомним, при проезде в поездах все пассажиры должны находиться в масках, а также пройти термоскрининг. Кроме этого пассажирам рекомендуют уменьшить свое передвижение по вагонам. Также в поездах пока не продаются напитки и кондитерские изделия.

Отметим, в Украине с 1 июня возобновилась межобластные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом.

Ранее РБК-Украина писало, что со следующей недели возобновляет курсирование "Подольский экспресс".