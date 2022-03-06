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УЗ ежедневно изготавливает около тысячи противотанковых ежей

Автор: Артем Горовенко

"Укрзализныця" производит со своих рельсов противотанковые ежи. С начала месяца их изготовили уже почти 4 тысячи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на УЗ в Facebook.

"Мы продолжаем производить железных ежиков и раздавать их в хорошие руки. Это наш вклад в оборону нашей страны. Не для такого дела мы покупали эти рельсы. Но ведь не мы начали эту войну", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" отметили, что железнодорожные пути обязательно будут отстроены после победы Украины.

"А пока разбирайте поскорее ежиков. Они очень не любят русские танки!",- подчеркнули в УЗ.

Всю необходимую информацию о наличии и доставке противотанковых ежей можно узнать по телефону координатора +38 068 380 83 57.

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Укрзализныця