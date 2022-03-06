УЗ щодня виготовляє близько тисячі протитанкових їжаків

"Ми продовжуємо виробляти залізних їжачків та роздавати їх у хороші руки. Це наш вклад в оборону нашої країни. Не для такого діла ми купували ці рейки. Але ж не ми розпочали цю війну", - йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" зазначили, що залізничні колії обов’язково будуть відбудовані після перемоги України.

“А поки що розбирайте скоріше їжачків. Вони дуже не люблять російські танки!”, - підкреслили в УЗ.

Всю необхідну інформацію щодо наявності та доставки протитанкових їжаків можна дізнатися за телефоном координатора +38 068 380 83 57.