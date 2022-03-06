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УЗ щодня виготовляє близько тисячі протитанкових їжаків

Автор: Артем Горовенко

"Укрзалізниця" виробляє зі своїх рейок протитанкові їжаки. З початку місяця їх виготовили вже майже 4 тисячі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на УЗ у Facebook.

"Ми продовжуємо виробляти залізних їжачків та роздавати їх у хороші руки. Це наш вклад в оборону нашої країни. Не для такого діла ми купували ці рейки. Але ж не ми розпочали цю війну", - йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" зазначили, що залізничні колії обов’язково будуть відбудовані після перемоги України.

“А поки що розбирайте скоріше їжачків. Вони дуже не люблять російські танки!”, - підкреслили в УЗ.

Всю необхідну інформацію щодо наявності та доставки протитанкових їжаків можна дізнатися за телефоном координатора +38 068 380 83 57.

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Укрзалізниця