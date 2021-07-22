УЗ в 2021 перевезла уже более 23 млн тонн минстройматериалов для "Большой стройки", - Юрик

За первое полугодие 2021 года "Укрзализныця" перевезла почти 23,3 млн тонн минстройматериалов, что на 21,5% превышает аналогичный показатель прошлого года. Большинство из этих грузов используется для дорожных работ в рамках программы Президента Владимира Зеленского " Большая стройка ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Укрзализныця" стала надежным и крупнейшим транспортным партнером проекта "Большая стройка". Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы автодорожники и строители вовремя получали все необходимые материалы, а работы выполнялись по графику. При этом благодаря железной дороге минимизированы перевозки указанных грузов на дальние расстояния автотранспортом, что защищает дороги от разрушения", - рассказал исполняющий обязанности руководителя УЗ Иван Юрик.

В частности, перевозки природного камня (в том числе щебня) за первое полугодие этого года выросли на 32,5% - до почти 14 млн тонн - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, перевезены почти 3,8 млн тонн земли, песка и глины-сырья, что на 9,3% больше января-июня 2020 года.

При этом, по словам Юрика, "Укрзализныця" сама реализует некоторые из инфраструктурных проектов "Большой стройки".

"Для увеличения транспортировки грузов в порты сейчас идет реконструкция участка "Черноморская - Береговая", проводится электрификация экспортного европейского направления "Ковель - Изов - Госграница", объявлен тендер на достройку Дарницкого моста в Киеве и уже в этом году компания планирует приступить к электрификации еще одного важного портового направлении "Долинская - Николаев - Колосовка", - пояснил он.