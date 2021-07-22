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УЗ цьогоріч перевезла уже понад 23 млн тонн мінбудматеріалів для "Великого будівництва", - Юрик

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Київ, Четвер 22 липня 2021 13:49
УЗ цьогоріч перевезла уже понад 23 млн тонн мінбудматеріалів для "Великого будівництва", - Юрик Фото: УЗ цьогоріч перевезла уже понад 23 млн тонн мінбудматеріалів для "Великого будівництва" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

За перше півріччя 2021 року "Укрзалізниця" перевезла майже 23,3 млн тонн мінбудматеріалів, що на 21,5% перевищує аналогічний показник минулого року. Більшість із цих вантажів використовується для дорожніх робіт у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

"Укрзалізниця" стала надійним та найбільшим транспортним партнером проєкту "Велике будівництво". Ми докладаємо максимальних зусиль, щоб автодорожники та будівельники вчасно отримували всі необхідні матеріали, а роботи виконувалися за графіком. При цьому завдяки залізниці мінімізовано перевезення зазначених вантажів на далекі відстані автотранспортом, що убезпечує дороги від руйнування", - розповів виконуючий обов’язки керівника УЗ Іван Юрик.

Зокрема, перевезення природного каменю (у тому числі щебеню) за перше півріччя цього року зросло на 32,5% - до майже 14 млн тонн - у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Крім того, перевезено майже 3,8 млн тонн землі, піску та глини-сировини, що на 9,3% більше січня-червня 2020 року.

При цьому, за словами Юрика, "Укрзалізниця" сама реалізує деякі з інфраструктурних проєктів "Великого будівництва".

"Для збільшення транспортування вантажів у порти наразі триває реконструкція дільниці Чорноморська - Берегова, проводиться електрифікація експортного європейського напрямку "Ковель - Ізов - Держкордон", оголошено тендер на добудову Дарницького мосту в Києві та вже в цьому році компанія планує приступити до електрифікації ще одного важливого портового напрямку "Долинська - Миколаїв - Колосівка", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що рухомий склад вантажних потягів "Укрзалізниці" буде оновлено. Зокрема, була досягнена угода про поставку в Україну 130 нових вантажних електричних локомотивів виробництва французької компанії Alstom.

Як повідомлялося, раніше Тимошенко також заявляв, що всі об'єкти "Великого будівництва" в 2021 році будуть закінчені вчасно.

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