УЗ электрифицировала 7 км участка между Смелой и станцией Шевченко

В Черкасской области завершилась электрификация отрезка протяженностью 7 километров на участке от станции имени Тараса Шевченко до Смелы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци"
Данный отрезок является частью железнодорожного участка протяженностью 34 км от Черкасс до станции Шевченко. Полная его электрификация запланирована на этот год в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка».
"Реализация проекта позволит запустить скоростные электропоезда, которые будут курсировать между Киевом и Черкассами, и существенно улучшит пригородное железнодорожное сообщение в Черкасской области. Ведь скоростные поезда, как и региональные и электропоезда, могут курсировать только по электрифицированному участку железнодорожного пути", - говорится в сообщении.
В целом по всему участку установили 993 опоры контактной сети, 36 жестких поперечин, 306 консолей и 115 анкеров.
В прошлом году УЗ в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершила два проекта по электрификации: реконструкцию и электрификацию участка "Васильков - Васильков-2" на Киевщине и строительство с последующей электрификацией второй ветки на железнодорожном участке Черноморская - Береговая на Одесчине.
Напомним, что президент Владимир Зеленский ранее объявил масштабную модернизацию "Укрзализныци" отдельным направлением инициированной им программы "Большая стройка".