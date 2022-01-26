УЗ електрифікувала 7 км ділянки мiж Смілою і станцією Шевченка

Цей відрізок є частиною залізничної ділянки протяжністю 34 км від Черкас до станції Т.Шевченка. Повна її електрифікації запланована на цей рік у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Реалізація проєкту дозволить запустити швидкісні електропоїзди, які курсуватимуть між Києвом та Черкасами, та суттєво покращить приміське залізничне сполучення в Черкаській області. Адже швидкісні поїзди, як і регіональні та електропоїзди, можуть курсувати лише електрифікованою дільницею залізничного шляху", - йдеться у повідомленні.

Загалом по всій дільниці встановили 993 опори контактної мережі, 36 жорстких поперечин, 306 консолей та 115 анкерів.

Минулого року УЗ в межах програми "Велике будівництво" завершила два проєкти з електрифікації: реконструкцію та електрифікацію дільниці "Васильків - Васильків-2" на Київщині та будівництво з подальшою електрифікацією другої гілки на залізничній ділянці Чорноморська - Берегова на Одещині.