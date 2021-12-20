ru ua
Пн, 20 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

УЗ должна заняться закупкой локомотивов, а не списанием вагонов, - эксперт

Новина українською →
Киев, Понедельник 20 декабря 2021 15:08
УЗ должна заняться закупкой локомотивов, а не списанием вагонов, - эксперт Фото: "Укрзализныця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

"Укрзализныце" следует инвестировать в покупку новых локомотивов и ремонт инфраструктуры, а не усугублять проблемы созданием дефицита вагонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Михаила Соколова.

По словам Соколова, инициатива Мининфраструктуры о списании вагонов по возрасту приведет к их значительному дефициту, поскольку одномоментно будут списаны десятки тысяч вагонов, и купить вместо них новые быстро не удастся, прежде всего из-за отсутствия средств.

"Вместо того, чтобы идти путем, как в Европе, когда мы контролируем техническое состояние вагона и не допускаем на пути вагоны, чье техническое состояние не отвечает нормативному, т.е. которое является опасным для эксплуатации… Почему-то нам предлагают просто списать все вагоны, которые старше какого-то возраста. Но это не подход, потому что есть вагоны младше, которые в плохом состоянии, а есть вагоны старше, которые отремонтированы и которые в надлежащем состоянии. И вполне могут дальше эксплуатироваться и не представляют никакой опасности", - рассказал Соколов.

По его словам, более важным сейчас является решить проблему дефицита локомотивов на железной дороге, а также обновить инфраструктуру, которая находится в критическом состоянии.

"Если у вас есть деньги, то какого черта вы полезли в вагоны вместо того, чтобы купить локомотивы? У нас нет сейчас, проблемы дефицита вагонов, но у нас есть проблема дефицита локомотивов. И вместо того, чтобы исправить проблему дефицита локомотивов, нам предлагают создать дефицит вагонов", - подчеркнул Соколов.

Ранее гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что инициатива Мининфраструктуры о списании железнодорожных вагонов по возрасту - это диверсия против отечественной экономики и промышленности, поскольку одновременно будет выведено из эксплуатации более 50 тыс. вагонов. По подсчетам экспертов, из-за вызванного этим коллапса на рынке перевозок потери экономики достигнут 2 млрд долларов ежегодно.

В то же время экономист Борис Кушнирук заявил, что принудительное обновление железнодорожных вагонов, которое инициирует Мининфраструктуры, обогатит олигарха Игоря Коломойского и приведет к серьезным проблемам для "Укрзализныци".

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
Зеленский о заявлении Беларуси по ядерному оружию: будем знать, где расположено
Зеленский о заявлении Беларуси по ядерному оружию: будем знать, где расположено
DAILY
Суды против Кремля. Как российская Фемида помогает Украине победить в Гааге
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Суды против Кремля. Как российская Фемида помогает Украине победить в Гааге