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УЗ должна построить 40 км железной дороги для поставки украинского угля на Луганскую ТЭС, - нардеп

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 18:09
УЗ должна построить 40 км железной дороги для поставки украинского угля на Луганскую ТЭС, - нардеп Фото: "Укрзализныця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

Государственная "Укрзализныця" должна наконец-то построить 40 км железнодорожного пути в город Счастье в Луганской области для поставки по ней украинского угля на Луганскую ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата ("Европейская солидарность") Михаила Бондаря.

"До сегодняшнего дня государственная "Укрзализныця" не смогла построить 40 км железнодорожного пути в город Счастье в Луганской области. Чтобы по этой железной дороге украинский уголь мог идти на Луганскую ТЭС. 150 млрд грн 2 года подряд, сомнительным образом, замучивают в асфальт на "Большой стройке", а 40 км-пути, от которого зависит благополучие целого региона не построили. Это позор для правительства и для "Укрзализныци", - заявил нардеп.

Поэтому сотни тысяч наших граждан остаются в транспортной зависимости от России.

"Требую от правительства и "Укрзализныци" немедленно заняться строительством прямого железнодорожного пути в город Счастье и освободить полмиллиона украинских граждан из транспортного плена Путина", - подытожил Бондарь.

Напомним, Луганская ТЭС с 2014 года не имеет железнодорожного сообщения с остальной территории Украины. Два подъездных пути проходят с оккупированной территории и со стороны России. За 7 лет "Укрзализныця", несмотря на обещания, так и не построила железнодорожный путь в город Счастье.

Следовательно, город и ТЭС полностью физически зависимы от железнодорожных поставок с территории РФ. С 1 ноября 2021 года Россия запретила поставки угля на Луганскую ТЭС в рамках угольной блокады Украины.

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