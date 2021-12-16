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УЗ має побудувати 40 км залізниці для поставки українського вугілля на Луганську ТЕС, - нардеп

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Киев, Четвер 16 грудня 2021 18:09
УЗ має побудувати 40 км залізниці для поставки українського вугілля на Луганську ТЕС, - нардеп Фото: "Укрзалізниця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

Державна "Укрзалізниця" повинна нарешті збудувати 40 км залізничної колії до міста Щастя в Луганській області для поставки по ній українського вугілля на Луганську ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата ("Європейська солідарність") Михайла Бондара.

"До сьогодні державна "Укрзалізниця" не спромоглася побудувати 40 км залізничної колії до міста Щастя в Луганській області. Щоб по цій залізниці українське вугілля могло йти на Луганську ТЕС. 150 млрд грн 2 роки поспіль, в сумнівний спосіб, закатують в асфальт на "Великому будівництві", а 40 км-колії, від якої залежить благополуччя цілого регіону не побудували. Це ганьба для уряду і для "Укрзалізниці", - заявив нардеп.

Через це сотні тисяч наших громадян залишаються у транспортній залежності від Росії.

"Вимагаю від уряду і "Укрзалізниці" негайно зайнятися будівництвом прямої залізничної колії до міста Щастя і визволити півмільйона українських громадян з транспортного полону Путіна", - підсумував Бондар.

Нагадаємо, Луганська ТЕС з 2014 року не має залізничного сполучення з рештою території України. Дві під’їдні колії проходять з окупованої території і зі сторони Росії. За 7 років "Укрзалізниця" попри обіцянки так і не збудувала залізничну колію до міста Щастя.

Відтак місто і ТЕС повністю фізично залежні від залізничних поставок з території РФ. З 1 листопада 2021 року Росія заборонила поставки вугілля на Луганську ТЕС в рамках вугільної блокади України.

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