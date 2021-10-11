УЗ должна немедленно решить проблему с ухудшением качества грузовых перевозок, - экс-министр

"Безусловно, обновление подвижного состава стоит очень остро. И, безусловно, что приобрести новые поезда и вагоны было бы крайне необходимо. Но у меня возникает вопрос: за счет чего мы это делаем? Если УЗ показала убыток прошлого года и продолжает его показывать в первом полугодии этого года. Если прогноз Министерства финансов на следующие три года показывает убыточность УЗ? Где взять эти деньги?" - отметил Омелян.

По его словам, средства могут быть привлечены за счет получения кредитов государственных банков или путем создания железнодорожного фонда. Однако экс-министр подчеркнул: в первую очередь необходимо обновить пути и железнодорожную инфраструктуру, иначе качество услуг УЗ, которое сейчас является крайне низким, не изменится с появлением дополнительного количества локомотивов или новых вагонов.

"Даже если мы и закупим новые поезда или вагоны, это не значит, что они у нас поедут. Для этого нам надо вложить еще существенные средства в модернизацию инфраструктуры и в частности железнодорожных станций, которые будут принимать. Потому что далеко не все железнодорожные платформы в Украине в нормальном состоянии", - пояснил Омелян.

Он отметил, УЗ имеет огромные убытки и инвестировать средства сейчас необходимо исключительно на первоочередные нужды, к которым не относится обновление подвижного состава.

"Для меня очень странно, что железная дорога в хронических долгах. А вместо того, чтобы помочь менеджменту создать железнодорожный фонд и снять нагрузку дополнительную, которая сейчас происходит через кросс-субсидирование из грузового сектора перевозок, на железную дорогу еще вешают вещи, которые сейчас точно не являются первоочередными", - подытожил Омелян.