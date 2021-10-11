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УЗ должна немедленно решить проблему с ухудшением качества грузовых перевозок, - экс-министр

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 17:02
УЗ должна немедленно решить проблему с ухудшением качества грузовых перевозок, - экс-министр Фото: "Укрзализныця" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Обновлять подвижной состав "Укрзализныци" нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

"Безусловно, обновление подвижного состава стоит очень остро. И, безусловно, что приобрести новые поезда и вагоны было бы крайне необходимо. Но у меня возникает вопрос: за счет чего мы это делаем? Если УЗ показала убыток прошлого года и продолжает его показывать в первом полугодии этого года. Если прогноз Министерства финансов на следующие три года показывает убыточность УЗ? Где взять эти деньги?" - отметил Омелян.

По его словам, средства могут быть привлечены за счет получения кредитов государственных банков или путем создания железнодорожного фонда. Однако экс-министр подчеркнул: в первую очередь необходимо обновить пути и железнодорожную инфраструктуру, иначе качество услуг УЗ, которое сейчас является крайне низким, не изменится с появлением дополнительного количества локомотивов или новых вагонов.

"Даже если мы и закупим новые поезда или вагоны, это не значит, что они у нас поедут. Для этого нам надо вложить еще существенные средства в модернизацию инфраструктуры и в частности железнодорожных станций, которые будут принимать. Потому что далеко не все железнодорожные платформы в Украине в нормальном состоянии", - пояснил Омелян.

Он отметил, УЗ имеет огромные убытки и инвестировать средства сейчас необходимо исключительно на первоочередные нужды, к которым не относится обновление подвижного состава.

"Для меня очень странно, что железная дорога в хронических долгах. А вместо того, чтобы помочь менеджменту создать железнодорожный фонд и снять нагрузку дополнительную, которая сейчас происходит через кросс-субсидирование из грузового сектора перевозок, на железную дорогу еще вешают вещи, которые сейчас точно не являются первоочередными", - подытожил Омелян.

Как известно, УЗ объявила тендер на закупку 80 электропоездов для пассажирских перевозок общей стоимостью 31,5 млрд грн. А Министерство инфраструктуры в очередной раз опубликовало проект о списании рабочих грузовых вагонов из-за возраста.

В свою очередь президент АП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что списание вагонов по сроку эксплуатации спровоцирует дефицит вагонов на рынке перевозок и значительно повысит цены на продукцию для конечного потребителя, вызовет рост инфляции.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что состояние железной дороги критическое, а эксплуатация отдельных участков уже опасна. По его мнению, без реформирования "Укрзализныци" количество аварий на железной дороге будет расти.

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Укрзализныця
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