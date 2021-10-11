УЗ має негайно вирішити проблему з погіршенням якості вантажних перевезень, - екс-міністр

"Безумовно, оновлення рухомого складу стоїть дуже гостро. І, безумовно, що придбати нові потяги і вагони було би вкрай необхідно. Але в мене виникає питання: за рахунок чого ми це робимо? Якщо УЗ показала збиток минулого року і продовжує його показувати в першому півріччі цього року. Якщо прогноз Міністерства фінансів на наступні три роки показує збитковість УЗ? Де взяти ці кошти?" - зазначив Омелян.

За його словами, кошти можуть бути залучені за рахунок отримання кредитів державних банків або через створення залізничного фонду. Проте екс-міністр наголосив: в першу чергу необхідно оновити колії та залізничну інфраструктуру, інакше якість послуг УЗ, яка зараз є вкрай низькою, не зміниться з появою додаткової кількості локомотивів або нових вагонів.

"Навіть якщо ми й закупимо нові потяги або вагони, це не означає, що вони в нас поїдуть. Для цього нам треба вкласти ще суттєві кошти в модернізацію інфраструктури і зокрема залізничних станцій, які будуть приймати. Бо далеко не всі залізничні платформи в Україні у нормальному стані", - пояснив Омелян.

Він зазначив, УЗ має шалені збитки і інвестувати кошти зараз необхідно виключно на першочергові потреби, до яких не належить оновлення рухомого складу.

"Для мене дуже дивно, що залізниця в хронічних боргах. А замість того, щоб допомогти менеджменту створити залізничний фонд і зняти навантаження додаткове, яке зараз відбувається через кросс-субсидіювання з вантажного сектору перевезень, на залізницю ще вішають додаткові речі, які зараз точно не є першочерговими", - підсумував Омелян.

