УЗ має негайно вирішити проблему з погіршенням якості вантажних перевезень, - екс-міністр
Оновлювати рухомий склад "Укрзалізниці" потрібно, але в першу чергу необхідно модернізувати залізничну інфраструктуру і підвищити якість перевезень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна.
"Безумовно, оновлення рухомого складу стоїть дуже гостро. І, безумовно, що придбати нові потяги і вагони було би вкрай необхідно. Але в мене виникає питання: за рахунок чого ми це робимо? Якщо УЗ показала збиток минулого року і продовжує його показувати в першому півріччі цього року. Якщо прогноз Міністерства фінансів на наступні три роки показує збитковість УЗ? Де взяти ці кошти?" - зазначив Омелян.
За його словами, кошти можуть бути залучені за рахунок отримання кредитів державних банків або через створення залізничного фонду. Проте екс-міністр наголосив: в першу чергу необхідно оновити колії та залізничну інфраструктуру, інакше якість послуг УЗ, яка зараз є вкрай низькою, не зміниться з появою додаткової кількості локомотивів або нових вагонів.
"Навіть якщо ми й закупимо нові потяги або вагони, це не означає, що вони в нас поїдуть. Для цього нам треба вкласти ще суттєві кошти в модернізацію інфраструктури і зокрема залізничних станцій, які будуть приймати. Бо далеко не всі залізничні платформи в Україні у нормальному стані", - пояснив Омелян.
Він зазначив, УЗ має шалені збитки і інвестувати кошти зараз необхідно виключно на першочергові потреби, до яких не належить оновлення рухомого складу.
"Для мене дуже дивно, що залізниця в хронічних боргах. А замість того, щоб допомогти менеджменту створити залізничний фонд і зняти навантаження додаткове, яке зараз відбувається через кросс-субсидіювання з вантажного сектору перевезень, на залізницю ще вішають додаткові речі, які зараз точно не є першочерговими", - підсумував Омелян.
Як відомо, УЗ оголосила тендер на закупівлю 80 електропоїздів для пасажирських перевезень загальною вартістю 31,5 млрд грн. А Міністерство інфраструктури в черговий раз опублікувало проект про списання робочих вантажних вагонів через вік.
У свою чергу президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що списання вагони по терміну експлуатації спровокує дефіцит вагонів на ринку перевезень і значно підвищить ціни на продукцію для кінцевого споживача, що викличе зростання інфляції.
Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що стан залізниці критичний, а експлуатація окремих ділянок вже є небезпечною. На його думку, без реформування "Укрзалізниці" кількість аварій на залізниці зростатиме.