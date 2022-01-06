УЗ должна начать обновление путей, от этого зависит безопасность перевозок, - эксперт

"Укрзализныця" не выполняет свои инвестиционные программы, из-за чего каждый год все больше инфраструктуры требует ремонта. Это, в свою очередь, сказывается на безопасности движения, а также на экономической эффективности всей страны.

"Ремонта и реконструкции требуют уже 50% всех путей в Украине. Это влияет напрямую и на безопасность перевозок пассажиров и грузов, и на скорость этих перевозок. А из-за этого - и на экономическую эффективность. Цифры действительно страшные: 7 тыс. километров требуют ремонта, при этом планируют ремонтировать 230 км. В прошлом году сделали 48 км. Это ужасно!" - рассказал Зинченко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, реконструкция и ремонта требуют 3 тыс. км. Но "Укрзализныця" выполнила ремонт всего 112 км. Остальные ремонты - так называемые "средние", когда на пути, к примеру, подсыпается щебень. УЗ должна вкладывать в инфраструктуру деньги и усилия, иначе ситуация будет только ухудшаться.

"УЗ предполагает выделять каждый год 2,8-3 млрд грн. Но этого хватит, чтобы просто оставаться на месте. Нам нужно где-то 60 млрд грн, чтобы сделать это (ремонт всех путей, - ред.). А если будет выделяться по 3 млрд, то ремонты растянутся на 20 лет. То есть, мы опаздываем, и каждый год мы будем опаздывать и опаздывать", - подчеркнул эксперт.

