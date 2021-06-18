УЗ добавила вагоны к популярным поездам: о каких идет речь

"Работа по обеспечению перевозок продолжается: по состоянию на пятницу добавлено еще по 2 вагона на Ужгород (поезд № 29), Херсон (поезд № 102), по одному вагону на Одессу (поезда № 105 и № 145) и один вагон на Попасную (№ 20) - билеты уже в продаже ",- говорится в сообщении.

Кроме этого, за прошедшие сутки "Укрзализныця" пополнила склады поездов на 57 вагонов, что равно вместимости 4 пассажирских поездов.

По информации перевозчика, уже приобретено более 600 тысяч билетов.

Всего на праздничные дни назначен 21 дополнительный поезд и 58 дополнительных рейсов, что позволяет предложить пассажирам еще более 50 тысяч мест.