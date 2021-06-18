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УЗ добавила вагоны к популярным поездам: о каких идет речь

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 18 июня "Укрзализныця" добавила по 2 вагона к наиболее популярным поездам. В частности, речь идет о направлении из Ужгорода, Херсона и Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Работа по обеспечению перевозок продолжается: по состоянию на пятницу добавлено еще по 2 вагона на Ужгород (поезд № 29), Херсон (поезд № 102), по одному вагону на Одессу (поезда № 105 и № 145) и один вагон на Попасную (№ 20) - билеты уже в продаже ",- говорится в сообщении.

Кроме этого, за прошедшие сутки "Укрзализныця" пополнила склады поездов на 57 вагонов, что равно вместимости 4 пассажирских поездов.

По информации перевозчика, уже приобретено более 600 тысяч билетов.

Всего на праздничные дни назначен 21 дополнительный поезд и 58 дополнительных рейсов, что позволяет предложить пассажирам еще более 50 тысяч мест.

Напомним, что в Украине появится новый поезд в Одессу, который начнет курсировать с 26 июня, делая в пути остановки в Виннице и Жмеринке.

Добавим, что в УЗ объявили о назначении дополнительного поезда из Житомира и Винницы в Одессу, который начнет курсировать с 1 июля через день по нечетным числам.

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