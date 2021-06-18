Еще один поезд к морю: УЗ назначает дополнительный "Интерсити" Киев-Одесса

В Украине появится новый поезд в Одессу. "Интерсити" будет следовать по маршруту из Киева.

Поезд №761/762 начнет курсировать с 26 июня, делая в пути остановки в Виннице и Жмеринке

"Под конец рабочей недели имеем для вас хорошие новости. Укрзализныця с 26 июня назначает дневной скоростной поезд Интерсити №761/762 Киев – Одесса с остановками в Виннице, Жмеринке и не только", - говорится в сообщении.

Отметим, что билетов в продаже на этот поезд пока нет. Зато сейчас между городами курсирует только один "Интерсити" №763/764. Время в пути этого поезда 7 часов и 7 минут.