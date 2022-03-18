УЗ добавила на сегодня еще один эвакуационный поезд Харьков - Львов
Фото: из Харькова сегодня выйдет еще один эвакуационный поезд во Львов (Виталий Носач/РБК-Украина)
На сегодня, 18 марта, добавлен еще один эвакуационный поезд из Харькова. Он отправится во Львов во второй половине дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
"Укрзализныця добавляет еще один эвакуационный рейс из Харькова во Львов 18 марта. Поезд Интерсити+ отправится в 14:30", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее "Укрзализныця" дала график эвакуационных поездов на 18 марта. Поезда отправляются ежедневно из Харькова, Киева, Днепра, Краматорска, Запорожья и других городов в города Западной Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.