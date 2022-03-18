УЗ добавила на сегодня еще один эвакуационный поезд Харьков - Львов

Фото: из Харькова сегодня выйдет еще один эвакуационный поезд во Львов (Виталий Носач/РБК-Украина)

На сегодня, 18 марта, добавлен еще один эвакуационный поезд из Харькова. Он отправится во Львов во второй половине дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Укрзализныця добавляет еще один эвакуационный рейс из Харькова во Львов 18 марта. Поезд Интерсити+ отправится в 14:30", - говорится в сообщении.