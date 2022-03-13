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УЗ дала расписание поездов на 13 марта. Вводится стабильный график до перехода на летнее временя

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Воскресенье 13 марта 2022 03:47
УЗ дала расписание поездов на 13 марта. Вводится стабильный график до перехода на летнее временя Фото: график поездов Укрзализныци на 13 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Укрзализныця рассказала о введении "железно стабильного графика" курсирования поездов до перехода к летнему времени (27 марта), и проинформировала о рейсах на воскресенье, 12 марта, в том числе эвакуационных и международных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться ежедневно, в Укрзализныце о них будем сообщать дополнительно.

Рейсы по ст. Киев (регулярные до 27.03)

  • 1:36 - №17/18 Ужгород – Харьков-Пас.
  • 1:36 - №15/16 Рахов – Харьков-Пас.
  • 2:30 - №21/22 Трускавец – Харьков-Пас.
  • 3:42 №21/22 Харьков-Пас. - Трускавец
  • 4:01 - №130/129 Ворохта – Кременчуг
  • 4:01 - №149/150 Черновцы - Полтава Юж.
  • 5:40 - №114/113 Львов – Лиман
  • 5:40 - №142/141 Львов – Лиман
  • 8:00 - №705 Дарница – Львов
  • 11:46 - №45/46 Ужгород – Краматорск
  • 13:09 - №114/113 Лиман – Львов
  • 13:09 - №142/141 Лиман – Львов
  • 14:07 - №749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
  • 14:25 - №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
  • 14:25 - №757/758 Киев-Пасс - Могилев-Подольский
  • 15:02 - №55/56 Киев-Пасс – Рахов
  • 17:07 - №743 Дарница – Львов
  • 17:09 - №13/14 Киев-Пасс – Солотвино
  • 17:42 - №790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий
  • 17:42 - №792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
  • 18:30 - №81/82 Киев-Пасс – Ужгород
  • 19:06 - №43/44 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
  • 19:13 - №67/68 Киев-Пасс – Варшава
  • 19:48 - №95/96 Киев-Пасс – Рахов
  • 20:12 - №49/50 Киев-Пасс – Трускавец
  • 20:21 - №57/59 Киев-Пасс – Ворохта
  • 20:21 - №60/58 Киев-Пасс – Чоп
  • 21:07 - №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 21:08 - №29/30 Киев-Пасс – Ужгород
  • 21:15 - №105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная
  • 21:22 - №98/97 Киев-Пас – Ковель
  • 21:28 - №76/75 Киев-Пасс - Кривой Рог-Главный
  • 21:33 - №130/129 Кременчуг – Ворохта
  • 21:33 №149/159 Полтава Юг - Черновцы
  • 21:50 №15/16 Харьков-Пас. - Рахов
  • 21:50 №17/18 Харьков-Пас. - Ужгород
  • 22:22 - №7/8 Киев-Пасс – Черновцы
  • 22:27 - №45/46 Краматорск – Ужгород
  • 22:37 - №91/92 Киев-Пасс – Львов
  • 22:49 - №138/137 Хмельницкий – Лиман
  • 23:46 - №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

Рейсы по ст. Харьков (регулярные до 27.03)

  • 3:46 - №114/113 Лиман – Львов
  • 3:46 - №142/141 Лиман – Львов
  • 5:40 - №114/113 Львов – Лиман
  • 12:06 - №45/46 Краматорск – Ужгород
  • 15:09 №15/16 Харьков-Пас. - Рахов
  • 15:09 №17/18 Харьков-Пас. - Ужгород
  • 19:27 №795/796 Харьков-Пас. - Днепр
  • 20:15 №21/22 Харьков-Пас. - Трускавец
  • 20:35 - №138/137 Лиман – Хмельницкий
  • 21:08 - № 1/2 Краматорск – Ивано-Франковск
  • 21:43 №8/7 Харьков-Пас. - Одесса-Главная
  • 22:11 - №90/89 Краматорск – Одесса-Главная

Рейсы по ст. Одесса (регулярные до 27.03)

  • 14:15 - №25/26 Одесса-Главная - Рахов
  • 18:13 - №78/77 Одесса-Главная – Ковель
  • 18:22 - №38/36-35/37 Одесса-Главная - Пшемысль
  • 20:49 - №136/135 Одесса-Главная – Черновцы
  • 21:31 - №12/11 Одесса-Главная – Львов
  • 22:03 - №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
  • 22:25 - №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.

Рейсы по ст. Винница (регулярные до 27.03)

  • 0:23 - №105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
  • 2:33 - №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий
  • 3:52 - №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
  • 4:32 - №49/50 Трускавец – Киев-Пасс
  • 9:01 - №138/137 Лиман – Хмельницкий
  • 17:15 - №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
  • 19:38 - №138/137 Хмельницкий – Лиман
  • 23:14 - №49/50 Киев-Пасс – Трускавец

Рейсы по ст. Днепр (регулярные до 27.03)

  • 4:45 - №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 5:37 - №86/85 Львов – Запорожье-1
  • 5:37 - №88/87 Ковель – Запорожье-1
  • 6:23 - №795/796 Днепр – Харьков-Пас.
  • 14:26 - №42/41 Днепр – Трускавец
  • 16:34 №44717 Запорожье-1 - Рахов
  • 17:49 - №86/85 Запорожье-1 – Львов
  • 17:49 - №88/87 Запорожье-1 – Ковель
  • 23:11 - №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс

Рейсы по ст. Запорожье (регулярные до 27.03)

  • 12:20 - №120/119 Запорожье-1 – Львов
  • 14:45 №44717 Запорожье-1 - Рахов
  • 16:05 - №86/85 Запорожье-1 – Львов
  • 16:05 - №88/87 Запорожье-1 – Ковель
  • 21:38 - №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс

Рейсы по ст. Полтава (регулярные до 27.03)

  • 6:03 - №90/89 Одесса-Главная - Краматорск
  • 6:03 - №17/18 Ужгород – Харьков-Пас.
  • 6:03 - №15/16 Рахов – Харьков-Пас.
  • 7:27 - №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.
  • 8:33 - №1/2 Ивано-Франковск - Краматорск
  • 15:21 №149/159 Полтава Юж - Черновцы
  • 17:20 №15/16 Харьков-Пас. - Рахов
  • 17:20 №17/18 Харьков-Пас. - Ужгород
  • 23:20 - №1/2 Краматорск – Ивано-Франковск
  • 23:42 - №8/7 Харьков-Пасс. - Одесса-Главная
  • 23:44 - №138/137 Лиман – Хмельницкий

Эвакуационные рейсы

Дополнительно назначенные рейсы (эвакуационные и обратные) на 13 марта:

  • 15:00 №7931 Авдеевка - Днепр
  • 11:00 – Житомир – Бердичев
  • 13:00 - №7912 Бердичев - Львов
  • 17:00 - №7764 Вознесенск – Львов
  • 9:00 - №722 Дарница – Харьков-Пас.
  • 1:00 - №754 Дарница – Харьков-Пас.
  • 7:00 - №731 Дарница - Днепр
  • 11:00 - №781 Дарница – Днепр
  • 13:00 - №7801 Дарница – Львов
  • 16:00 - №7803 Дарница – Львов
  • 10:30 - №907/908 Днепр – Хелм
  • 12:30 - №903/904 Днепр - Сокаль
  • 16:00 - №797 Днепр - Львов
  • 17:30 - №782 Днепр – Львов
  • 14:00 - №7904 Жмеринка – Львов
  • 10:00 - №217/218 Запорожье-1 – Чоп
  • 16:00 - №912/911 Запорожье-1 – Хелм
  • 15:00 - №265/266 Краматорск - Черновцы
  • 14:00 - №219/220 Кривой Рог - Чоп
  • 11:00 - №210/209 Кривой Рог – Львов
  • 16:00 - №7736 Кропивницкий – Львов
  • 15:00 - №225/226 Лиман – Ужгород
  • 12:0 - №255/256 Лиман – Львов
  • 6:00 - №222/221 Львов - Кривой Рог
  • 11:30 - №210/209 Львов – Кривой Рог
  • 17:00 - №261/262 Львов – Краматорск
  • 18:00 - №716 Львов – Киев-Пасс
  • 0:40 - №7603 Львов - Пшемысль
  • 5:27 - №7605 Львов - Пшемысль
  • 12:12 - №7609 Львов – Пшемысль
  • 15:40 - №7611 Львов – Пшемысль
  • 19:55 - №7601 Львов – Пшемысль
  • 17:00 – Львов – Хелм
  • 22:32 - №238/237 Одесса-Главная – Ужгород
  • 13:00 - №239/240 Стрый - Харьков-Пасс.
  • 17:00 - №229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
  • 8:30 - №753 Харьков-Пасс. - Львов
  • 9:40 №229/230 Харьков-Пас. - Ужгород
  • 13:00 №239/240 Харьков-Пас. - Львов
  • 16:00 - №755 Харьков-Пасс. - Львов
  • 15:30 - №903/904 (904) Хелм – Днепр
  • 12:00 - №907/908 (906) Хелм – Днепр
  • 16:30 - №219/220 Чоп - Кривой Рог
  • 15:30 - №217/218 Чоп - Запорожье-1
  • 11:35 - №8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (Словакия)
  • 16:50 - №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (Словакия)
  • 23:23 Одесса – Измаил – Тульча (Румыния)
  • 12:30 – Мукачево – Будапешт (Венгрия)
  • Кроме того, со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) за день с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов.

"Все эвакуационные и регулярные рейсы в направлении западной Украины и за ее пределы остаются бесплатными. Билеты на обратные рейсы есть в продаже", - напомнили в УЗ.

Ранее в Сумской областной военной администрации сообщили, что в Сумской области 13 марта "зеленых коридоров" для эвакуации не будет.

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