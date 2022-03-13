УЗ дала расписание поездов на 13 марта. Вводится стабильный график до перехода на летнее временя

Укрзализныця рассказала о введении "железно стабильного графика" курсирования поездов до перехода к летнему времени (27 марта), и проинформировала о рейсах на воскресенье, 12 марта, в том числе эвакуационных и международных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ .

"Все эвакуационные и регулярные рейсы в направлении западной Украины и за ее пределы остаются бесплатными. Билеты на обратные рейсы есть в продаже", - напомнили в УЗ.

Дополнительно назначенные рейсы (эвакуационные и обратные) на 13 марта:

Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться ежедневно, в Укрзализныце о них будем сообщать дополнительно.

Ранее в Сумской областной военной администрации сообщили, что в Сумской области 13 марта "зеленых коридоров" для эвакуации не будет.

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