УЗ дала расписание поездов на 13 марта. Вводится стабильный график до перехода на летнее временя
Укрзализныця рассказала о введении "железно стабильного графика" курсирования поездов до перехода к летнему времени (27 марта), и проинформировала о рейсах на воскресенье, 12 марта, в том числе эвакуационных и международных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться ежедневно, в Укрзализныце о них будем сообщать дополнительно.
Рейсы по ст. Киев (регулярные до 27.03)
- 1:36 - №17/18 Ужгород – Харьков-Пас.
- 1:36 - №15/16 Рахов – Харьков-Пас.
- 2:30 - №21/22 Трускавец – Харьков-Пас.
- 3:42 №21/22 Харьков-Пас. - Трускавец
- 4:01 - №130/129 Ворохта – Кременчуг
- 4:01 - №149/150 Черновцы - Полтава Юж.
- 5:40 - №114/113 Львов – Лиман
- 5:40 - №142/141 Львов – Лиман
- 8:00 - №705 Дарница – Львов
- 11:46 - №45/46 Ужгород – Краматорск
- 13:09 - №114/113 Лиман – Львов
- 13:09 - №142/141 Лиман – Львов
- 14:07 - №749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 14:25 - №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
- 14:25 - №757/758 Киев-Пасс - Могилев-Подольский
- 15:02 - №55/56 Киев-Пасс – Рахов
- 17:07 - №743 Дарница – Львов
- 17:09 - №13/14 Киев-Пасс – Солотвино
- 17:42 - №790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий
- 17:42 - №792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
- 18:30 - №81/82 Киев-Пасс – Ужгород
- 19:06 - №43/44 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 19:13 - №67/68 Киев-Пасс – Варшава
- 19:48 - №95/96 Киев-Пасс – Рахов
- 20:12 - №49/50 Киев-Пасс – Трускавец
- 20:21 - №57/59 Киев-Пасс – Ворохта
- 20:21 - №60/58 Киев-Пасс – Чоп
- 21:07 - №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 21:08 - №29/30 Киев-Пасс – Ужгород
- 21:15 - №105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная
- 21:22 - №98/97 Киев-Пас – Ковель
- 21:28 - №76/75 Киев-Пасс - Кривой Рог-Главный
- 21:33 - №130/129 Кременчуг – Ворохта
- 21:33 №149/159 Полтава Юг - Черновцы
- 21:50 №15/16 Харьков-Пас. - Рахов
- 21:50 №17/18 Харьков-Пас. - Ужгород
- 22:22 - №7/8 Киев-Пасс – Черновцы
- 22:27 - №45/46 Краматорск – Ужгород
- 22:37 - №91/92 Киев-Пасс – Львов
- 22:49 - №138/137 Хмельницкий – Лиман
- 23:46 - №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий
Рейсы по ст. Харьков (регулярные до 27.03)
- 3:46 - №114/113 Лиман – Львов
- 3:46 - №142/141 Лиман – Львов
- 5:40 - №114/113 Львов – Лиман
- 12:06 - №45/46 Краматорск – Ужгород
- 15:09 №15/16 Харьков-Пас. - Рахов
- 15:09 №17/18 Харьков-Пас. - Ужгород
- 19:27 №795/796 Харьков-Пас. - Днепр
- 20:15 №21/22 Харьков-Пас. - Трускавец
- 20:35 - №138/137 Лиман – Хмельницкий
- 21:08 - № 1/2 Краматорск – Ивано-Франковск
- 21:43 №8/7 Харьков-Пас. - Одесса-Главная
- 22:11 - №90/89 Краматорск – Одесса-Главная
Рейсы по ст. Одесса (регулярные до 27.03)
- 14:15 - №25/26 Одесса-Главная - Рахов
- 18:13 - №78/77 Одесса-Главная – Ковель
- 18:22 - №38/36-35/37 Одесса-Главная - Пшемысль
- 20:49 - №136/135 Одесса-Главная – Черновцы
- 21:31 - №12/11 Одесса-Главная – Львов
- 22:03 - №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
- 22:25 - №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.
Рейсы по ст. Винница (регулярные до 27.03)
- 0:23 - №105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
- 2:33 - №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий
- 3:52 - №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
- 4:32 - №49/50 Трускавец – Киев-Пасс
- 9:01 - №138/137 Лиман – Хмельницкий
- 17:15 - №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
- 19:38 - №138/137 Хмельницкий – Лиман
- 23:14 - №49/50 Киев-Пасс – Трускавец
Рейсы по ст. Днепр (регулярные до 27.03)
- 4:45 - №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 5:37 - №86/85 Львов – Запорожье-1
- 5:37 - №88/87 Ковель – Запорожье-1
- 6:23 - №795/796 Днепр – Харьков-Пас.
- 14:26 - №42/41 Днепр – Трускавец
- 16:34 №44717 Запорожье-1 - Рахов
- 17:49 - №86/85 Запорожье-1 – Львов
- 17:49 - №88/87 Запорожье-1 – Ковель
- 23:11 - №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс
Рейсы по ст. Запорожье (регулярные до 27.03)
- 12:20 - №120/119 Запорожье-1 – Львов
- 14:45 №44717 Запорожье-1 - Рахов
- 16:05 - №86/85 Запорожье-1 – Львов
- 16:05 - №88/87 Запорожье-1 – Ковель
- 21:38 - №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс
Рейсы по ст. Полтава (регулярные до 27.03)
- 6:03 - №90/89 Одесса-Главная - Краматорск
- 6:03 - №17/18 Ужгород – Харьков-Пас.
- 6:03 - №15/16 Рахов – Харьков-Пас.
- 7:27 - №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.
- 8:33 - №1/2 Ивано-Франковск - Краматорск
- 15:21 №149/159 Полтава Юж - Черновцы
- 17:20 №15/16 Харьков-Пас. - Рахов
- 17:20 №17/18 Харьков-Пас. - Ужгород
- 23:20 - №1/2 Краматорск – Ивано-Франковск
- 23:42 - №8/7 Харьков-Пасс. - Одесса-Главная
- 23:44 - №138/137 Лиман – Хмельницкий
Эвакуационные рейсы
Дополнительно назначенные рейсы (эвакуационные и обратные) на 13 марта:
- 15:00 №7931 Авдеевка - Днепр
- 11:00 – Житомир – Бердичев
- 13:00 - №7912 Бердичев - Львов
- 17:00 - №7764 Вознесенск – Львов
- 9:00 - №722 Дарница – Харьков-Пас.
- 1:00 - №754 Дарница – Харьков-Пас.
- 7:00 - №731 Дарница - Днепр
- 11:00 - №781 Дарница – Днепр
- 13:00 - №7801 Дарница – Львов
- 16:00 - №7803 Дарница – Львов
- 10:30 - №907/908 Днепр – Хелм
- 12:30 - №903/904 Днепр - Сокаль
- 16:00 - №797 Днепр - Львов
- 17:30 - №782 Днепр – Львов
- 14:00 - №7904 Жмеринка – Львов
- 10:00 - №217/218 Запорожье-1 – Чоп
- 16:00 - №912/911 Запорожье-1 – Хелм
- 15:00 - №265/266 Краматорск - Черновцы
- 14:00 - №219/220 Кривой Рог - Чоп
- 11:00 - №210/209 Кривой Рог – Львов
- 16:00 - №7736 Кропивницкий – Львов
- 15:00 - №225/226 Лиман – Ужгород
- 12:0 - №255/256 Лиман – Львов
- 6:00 - №222/221 Львов - Кривой Рог
- 11:30 - №210/209 Львов – Кривой Рог
- 17:00 - №261/262 Львов – Краматорск
- 18:00 - №716 Львов – Киев-Пасс
- 0:40 - №7603 Львов - Пшемысль
- 5:27 - №7605 Львов - Пшемысль
- 12:12 - №7609 Львов – Пшемысль
- 15:40 - №7611 Львов – Пшемысль
- 19:55 - №7601 Львов – Пшемысль
- 17:00 – Львов – Хелм
- 22:32 - №238/237 Одесса-Главная – Ужгород
- 13:00 - №239/240 Стрый - Харьков-Пасс.
- 17:00 - №229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
- 8:30 - №753 Харьков-Пасс. - Львов
- 9:40 №229/230 Харьков-Пас. - Ужгород
- 13:00 №239/240 Харьков-Пас. - Львов
- 16:00 - №755 Харьков-Пасс. - Львов
- 15:30 - №903/904 (904) Хелм – Днепр
- 12:00 - №907/908 (906) Хелм – Днепр
- 16:30 - №219/220 Чоп - Кривой Рог
- 15:30 - №217/218 Чоп - Запорожье-1
- 11:35 - №8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (Словакия)
- 16:50 - №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (Словакия)
- 23:23 Одесса – Измаил – Тульча (Румыния)
- 12:30 – Мукачево – Будапешт (Венгрия)
- Кроме того, со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) за день с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов.
"Все эвакуационные и регулярные рейсы в направлении западной Украины и за ее пределы остаются бесплатными. Билеты на обратные рейсы есть в продаже", - напомнили в УЗ.
Ранее в Сумской областной военной администрации сообщили, что в Сумской области 13 марта "зеленых коридоров" для эвакуации не будет.
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