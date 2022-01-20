У УЗ в 2022 году должны быть два приоритета - ремонт путей и локомотивный парк, - эксперт

"Мы бы сделали акценты на локомотивах, на максимальном обеспечении своевременных ремонтов электровозов и тепловозов и закупку новых локомотивов. Считаем, что это должно быть первым приоритетом "Укрзализныци". На второе место мы бы поставили ремонт колеи, железнодорожных путей. Действительно, у трети путей "Укрзализныци" просроченные сроки плановых ремонтов", - рассказал Гусак.

По его словам, дефицит локомотивов и плохое состояние железнодорожных путей привели к росту сроков оборачиваемости вагонов, что негативно сказывается на работе бизнеса.

"В первой половине 2020 года средний оборот полувагонов составлял 6 суток, никаких проблем было, и все было в порядке. Сейчас, когда он вырос до приблизительно 8 суток, начали появляться дефициты (вагонов, - ред.). Надо путем организационных мероприятий, прежде всего, правильной работе с локомотивным парком, вернуть оборот вагонов к достигнутому уровню, нормальному уровню 2020 года в 6 суток", - сказал Гусак.

Кроме того, он подчеркнул: поддержка путей в нормальном состоянии - это вопрос безопасности движения на железной дороге, и поэтому инвестиции в их ремонт должны быть ключевым приоритетом для УЗ.

"Когда из-за состояния рельс поезда сходят с путей и происходят аварии поездов, где находятся люди, то это очень плохо. Мы очень рассчитываем, что такой ситуации не будет, и данному вопросу будет уделено надлежащее внимание", - подытожил Гусак.

