Без увольнения Сытника: в Раде намерены принять новый закон о НАБУ

В Раде в апреле появилось сразу два законопроекта о реформе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). В обоих документах прямо указана норма, что действующий директор НАБУ Артем Сытник будет исполнять свои полномочия до прихода преемника.

В СН предлагают передать Кабмину право назначать и увольнять директора НАБУ. При этом отправить его в отставку правительство может только голосами 2/3 от своего состава. Отбирать же кандидатов на пост главы НАБУ будет конкурсная комиссия в составе шести человек.

Законопроект 5459-1 включили в повестку дня, а 19 мая поддержал и профильный комитет Рады.

Процедура избрания нового главы Бюро запустится после того, как закон вступит в силу. В монобольшинстве решили поддержать законопроект, но уверенности в том, что голосов за него хватит, все еще нет.