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Без звільнення Ситника: у Раді мають намір ухвалити новий закон про НАБУ

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Київ, П'ятниця 21 травня 2021 09:38
Без звільнення Ситника: у Раді мають намір ухвалити новий закон про НАБУ Фото: директор НАБУ Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

У Раді в квітні з'явилося відразу два законопроекти про реформу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). В обох документах прямо вказана норма, що чинний директор НАБУ Артем Ситник виконуватиме свої повноваження до приходу наступника.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя".

У СН пропонують передати Кабміну право призначати і звільняти директора НАБУ. При цьому відправити його у відставку уряд може тільки голосами 2/3 від свого складу. Відбирати ж кандидатів на посаду голови НАБУ буде конкурсна комісія у складі шести осіб.

Законопроект 5459-1 включили до порядку денного, а 19 травня підтримав і профільний комітет Ради.

Процедура обрання нового голови Бюро запуститься після того, як закон набуде чинності. У монобільшості вирішили підтримати законопроект, але впевненості в тому, що голосів за нього вистачить, все ще немає.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська заявляв РБК-Україна, що призначення нового директора НАБУ поки неактуальне.

Зазначимо, в грудні 2020 року окремі положення закону про Національне антикорупційне бюро втратили силу після того, як були визнані неконституційними.

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