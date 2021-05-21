Без звільнення Ситника: у Раді мають намір ухвалити новий закон про НАБУ

У Раді в квітні з'явилося відразу два законопроекти про реформу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). В обох документах прямо вказана норма, що чинний директор НАБУ Артем Ситник виконуватиме свої повноваження до приходу наступника.

У СН пропонують передати Кабміну право призначати і звільняти директора НАБУ. При цьому відправити його у відставку уряд може тільки голосами 2/3 від свого складу. Відбирати ж кандидатів на посаду голови НАБУ буде конкурсна комісія у складі шести осіб.

Законопроект 5459-1 включили до порядку денного, а 19 травня підтримав і профільний комітет Ради.

Процедура обрання нового голови Бюро запуститься після того, як закон набуде чинності. У монобільшості вирішили підтримати законопроект, але впевненості в тому, що голосів за нього вистачить, все ще немає.