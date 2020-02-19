Из Минфина уволился один из замов Маркаровой

Фото: Павел Ходаковский (finance-legal-conference.com)

Ходаковский уволился по собственному желанию

Павел Ходаковский уволился с должности заместителя министра финансов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram депутата ВР Алексея Гончаренко, который присутствует на заседании Кабмина.

Гончаренко отметил, что Ходаковский уволился по собственному желанию.

Напомним, Кабинет министров 25 сентября утвердил Павла Ходаковского в должности заместителя министра финансов. Ходаковский занимался вопросами налоговой и таможенной политики, предотвращением легализации и отмывания денег, надзором над налоговой и таможенной службами, завершением реформы Госфискальной службы (ГФС) и созданием Бюро финансовых расследований.

РБК-Украина писало, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подписал распоряжение об увольнении первого заместителя председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Парфененко.

Также украинский парламент назначил нового министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром.

Отметим, Кабмин назначил временного исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци".