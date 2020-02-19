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Из Минфина уволился один из замов Маркаровой

Новости » Политика     19.02.2020 - 12:49
Из Минфина уволился один из замов Маркаровой
Фото: Павел Ходаковский (finance-legal-conference.com)

Ходаковский уволился по собственному желанию

Павел Ходаковский уволился с должности заместителя министра финансов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram депутата ВР Алексея Гончаренко, который присутствует на заседании Кабмина.

Гончаренко отметил, что Ходаковский уволился по собственному желанию.

Из Минфина уволился один из замов МаркаровойНапомним, Кабинет министров 25 сентября утвердил Павла Ходаковского в должности заместителя министра финансов. Ходаковский занимался вопросами налоговой и таможенной политики, предотвращением легализации и отмывания денег, надзором над налоговой и таможенной службами, завершением реформы Госфискальной службы (ГФС) и созданием Бюро финансовых расследований.

РБК-Украина писало, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подписал распоряжение об увольнении первого заместителя председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Парфененко.

Также украинский парламент назначил нового министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром.

Отметим, Кабмин назначил временного исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци".

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