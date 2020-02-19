З Мінфіну звільнився один із заступників Маркарової

Фото: Павло Ходаковський (finance-legal-conference.com)

Ходаковський звільнився за власним бажанням

Павло Ходаковський звільнився з посади заступника міністра фінансів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram депутата ВР Олексія Гончаренка, який присутній на засіданні Кабміну.

Гончаренко зазначив, що Ходаковський звільнився за власним бажанням.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 25 вересня затвердив Павла Ходаковського на посаді заступника міністра фінансів. Ходаковський займався питаннями податкової та митної політики, запобіганням легалізації та відмивання грошей, наглядом над податковою та митною службами, завершенням реформи Держфіскальної служби (ДФС) і створенням Бюро фінансових розслідувань.

РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук підписав розпорядження про звільнення першого заступника голови Фонду державного майна Дмитра Парфененка.

Також український парламент призначив нового міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля віце-прем'єр-міністром.

Відзначимо, Кабмін призначив тимчасового виконуючого обов'язки голови правління "Укрзалізниці".