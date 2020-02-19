ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З Мінфіну звільнився один із заступників Маркарової

Новини » Політика     19.02.2020 - 12:49
З Мінфіну звільнився один із заступників Маркарової
Фото: Павло Ходаковський (finance-legal-conference.com)

Ходаковський звільнився за власним бажанням

Павло Ходаковський звільнився з посади заступника міністра фінансів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram депутата ВР Олексія Гончаренка, який присутній на засіданні Кабміну.

Гончаренко зазначив, що Ходаковський звільнився за власним бажанням.

З Мінфіну звільнився один із заступників МаркаровоїНагадаємо, Кабінет міністрів 25 вересня затвердив Павла Ходаковського на посаді заступника міністра фінансів. Ходаковський займався питаннями податкової та митної політики, запобіганням легалізації та відмивання грошей, наглядом над податковою та митною службами, завершенням реформи Держфіскальної служби (ДФС) і створенням Бюро фінансових розслідувань.

РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук підписав розпорядження про звільнення першого заступника голови Фонду державного майна Дмитра Парфененка.

Також український парламент призначив нового міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля віце-прем'єр-міністром.

Відзначимо, Кабмін призначив тимчасового виконуючого обов'язки голови правління "Укрзалізниці".

Зеленський допускає відставки в Офісі президента через конфлікти в команді Звільнення голів НАБУ і САП повинно відбуватися у відповідності з законом, - посли G7
Новини України звільненнязаместительОксана Маркарова
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся