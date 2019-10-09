Уволили руководителей Украинского Дунайского пароходства и Одесского порта

Министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал приказы о прекращении полномочий Дмитрия Чалого на посту председателя правления ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство" и Игоря Ткачука на должности начальника Одесского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Отмечается, что Чалый иТкачук уволены с работы 8 октября 2019 года. Основание для увольнения - пункт 5 части 1 статьи 41 Кодекса законов о труде (прекращение полномочий должностных лиц).

Криклий также заявил, что начатое им обновление менеджмента в украинских портах будет продолжаться до полной перезагрузки.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал приказы об увольнении руководителей Одесского, Черноморского и Белгород-Днестровского морских портов. В частности, деятельность руководителей ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт" назвали такой, что не отвечает требованиям эффективного менеджмента предприятий портовой отрасли.

РБК-Украина сообщало, что Криклий заявил, что украинские порты потеряли 6 млрд гривен от 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.