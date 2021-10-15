UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Санкции против "воров в законе" были с ошибками. МВД наказало виновных, - Данилов

Автор: Анна Полисученко

Уволены сотрудники МВД, допустившие ошибку в списке санкций Совета национальной безопасности и обороны против "воров в законе". Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Офисе президента.

В прошлом решении СНБО о санкциях против "воров в законе" обнаружили ошибки.

"Начали с криминалитета, был доклад министра внутренних дел. К большому сожалению, в решении СНБО, которое готовилось ранее, была сознательная или неосознанная ошибка относительно 108 человек, которую мы уже исправили", - заявил Данилов.

По его словам, причастные к этому сотрудники Министерства внутренних дел понесли наказание. Восемь человек, которые участвовали в оформлении документов с ошибками, понесли наказание.

"Часть из них уволена из рядов МВД, два человека понижены в иерархии этого министерства", - сказал Данилов.

Также он рассказал, что по просьбе людей, "которые занимаются вопросом волонтеров, наших батальонов", в отношении девяти человек, внесенных в этот санкционный список, главе МВД поручили провести дополнительную проверку. Секретарь СНБО добавил, что в целом работа по "ворам в законе" продолжается.

"Мы получили отчет, где они сегодня находятся, все из 17 "воров в законе" на сегодняшний день не находятся на свободе, часть покинула территорию Украины, другая часть находится в СИЗО", - добавил он.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОМинистерство внутренних дел Украины