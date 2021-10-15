Санкції проти "злодіїв у законі" були з помилками. МВС покарало винних, - Данілов

У минулому рішенні РНБО про санкції проти "злодіїв у законі" виявили помилки.

"Почали з криміналітету, була доповідь міністра внутрішніх справ. На превеликий жаль, у рішенні РНБО, яке готувалося раніше, була свідома або неусвідомлена помилка щодо 108 осіб, яку ми вже виправили", - заявив Данілов.

За його словами, причетні до цього співробітники Міністерства внутрішніх справ понесли покарання. Вісім осіб, які брали участь в оформленні документів з помилками, понесли покарання.

"Частина з них звільнена з лав МВС, дві людини знижені в ієрархії цього міністерства", - сказав Данілов.

Також він розповів, що на прохання людей, "які займаються питанням волонтерів, наших батальйонів", щодо дев'яти осіб, внесених до цього списку санкцій, главі МВС доручили провести додаткову перевірку. Секретар РНБО додав, що в цілому робота по "злодіям в законі" триває.

"Ми отримали звіт, де вони сьогодні знаходяться, всі з 17 "злодіїв в законі" на сьогоднішній день не знаходяться на волі, частина покинула територію України, інша частина знаходиться в СІЗО", - додав він.