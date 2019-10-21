Уволенные прокуроры могут восстановиться из-за недостатков люстрации, - Рябошапка

В результате реформы прокуратуры уволенные ранее прокуроры могут восстановиться из-за недостатков закона "Об очищении власти". Об этом в интервью телеканалу ICTV заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.

По словам генпрокурора, существует риск, что из-за недостатков закона о люстрации, большая часть уволенных по данному закону прокуроров может восстановиться на должностях после решения Европейского суда по правам человека.

"По закону о люстрации большая часть прокуроров была уволена, но сейчас есть риск того, что большая часть из них будет восстановлена. Вследствие решения Европейского суда по правам человека, в котором было констатировано нарушение Украиной своих обязательств в рамках Европейской конвенции о правах человека", - пояснил он.

Рябошапка отметил, что для избежания такой ситуации Верховная рада, в первую очередь, должна принять решение об изменениях в действующем законе о люстрации, чтобы он соответствовал европейским стандартам.

Кроме того, по словам генпрокурора, в ходе реформы прокуратуры и переаттестации количество прокуроров будет уменьшено на 25-30 процентов.

Напомним, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил о начале реформы прокуратуры. Генпрокурор анонсировал уменьшение количества прокуроров, а также введение периодической проверки добропорядочности прокуроров.

Также РБК-Украина писало, что руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк и еще более 200 прокуроров не были допущены к переаттестации на должности в Офис генпрокурора. По словам Горбатюка, проблема заключается в нарушениях в реформе Генпрокуратуры.