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Уволенного за подделку диплома топ-чиновника объявили в розыск

Киев, Понедельник 01 февраля 2021 19:21
Уволенного за подделку диплома топ-чиновника объявили в розыск
Фото: Офис генпрокурора (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Бывшего главу Государственной архитектурно-строительной инспекции объявили в розыск. Его подозревают в подделке диплома о высшем образовании при назначении на должность.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, бывший чиновник обратился к неизвестным за фальшивым дипломом иностранного вуза, после чего в Министерстве образования и науки Украины пытался получить свидетельство о признании документа. Этот диплом он использовал при назначении на должность главы ГАСИ.

Подозреваемый ни разу не явился для участия в проведении следственных и процессуальных действий. В связи с этим ему направили подозрение в подделке документов и объявили в розыск.

Отметим, речь идет о бывшем главе ГАСИ Алексее Кудрявцеве. В 2018 году комиссия по вопросам госслужбы заявила, что у него поддельный диплом. В декабре 2018 Кабинет министров уволил его.

Напомним, ранее прокуратура Киевской области объявила о подозрении депутату Киеврады в подделке диплома.

Также сообщалось о том, что харьковский бизнесмен годами подделывал дипломы и премии Оксфорда.

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Новости Украины Политика подделкарозыскГАСИ

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