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Звільненого за підробку диплома топ-чиновника оголосили в розшук

Київ, Понеділок 01 лютого 2021 19:21
Звільненого за підробку диплома топ-чиновника оголосили в розшук
Фото: Офіс генпрокурора (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Колишнього голосу Державної архітектурно-будівельної інспекції оголосили в розшук. Його підозрюють у підробці диплома про вищу освіту при призначенні на посаду.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, колишній чиновник звернувся до невідомих за фальшивим дипломом іноземного вишу, після чого в Міністерстві освіти і науки України намагався отримати свідоцтво про визнання документа. Цей диплом він використва при призначенні на посаду голови ДАБІ.

Підозрюваний жодного разу не з'явився для участі в проведенні слідчих і процесуальних дій. У зв'язку з цим йому направили підозра в підробці документів і оголосили в розшук.

Відзначимо, що мова йде про колишнього голову ДАБІ Олексія Кудрявцева. У 2018 році комісія з питань держслужби заявила, що у нього підроблений диплом. У грудні 2018 Кабінет міністрів звільнив його.

Нагадаємо, раніше прокуратура Київської області оголосила про підозру депутату Київради в підробці диплома.

Також повідомлялося про те, що харківський бізнесмен роками підробляв дипломи та премії Оксфорда.

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